Воронежская полиция возбудила уголовное дело по факту страшного ДТП - на трассе Воронеж - Луганск лоб в лоб столкнулись легковушка Ford Focus и микроавтобус Volkswagen Caravelle с шестью пассажирами. Погибли восемь человек, осталась в живых только 10-летняя девочка - она в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Неизвестно пока, кто сопровождал ребенка, ее фамилия не совпадает с именами других пассажиров микроавтобуса.

Узкое двухполосное шоссе соединяет областной центр с западом региона, затем уходит в Белгородскую область. Первые 70 километров трассы окружены лесом, изобилуют закрытыми поворотами, спусками и подъемами. Поэтому знаки "Обгон запрещен" встречаются постоянно. Правда, в месте ДТП разметка была прерывистой. Обошла стороной трассу и обильная гроза, бушевавшая над Воронежской областью. "Асфальт был сухой", - подтвердили в ГИБДД. Черный Ford Focus с 39-летним водителем за рулем пошел на обгон.

Неожиданно из-за поворота вынырнул навстречу микроавтобус. Времени уклониться уже не было - лобовой удар оказался страшен. Обломки машин рассыпались по проезжей части. Семь человек погибли сразу: оба водителя, пассажирка Ford - ее личность и возраст полиция пока не смогла установить, 27-летний мужчина из Volkswagen и три женщины оттуда же. Четвертая умерла в карете "скорой помощи". Дамам было 48, 60 и 70 лет, возраст еще одной устанавливают. Следователи уже узнали, что в микроавтобусе из Тульской области в воронежский райцентр Острогожск возвращалась группа знакомых и родственников во главе с 73-летним водителем Volkswagen.