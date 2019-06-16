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16.06.2019 14:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Участники митинга призвали соблюдать порядок при рассмотрении дел, связанных с наркотиками

Текст: Сергей Бабкин

На митинге "Закон и справедливость для всех" в центре Москвы участники призвали пересмотреть статью 228 УК РФ.

Фото: Александр Корольков/ РГ
В Москве начался митинг под девизом "Закон и справедливость для всех"

Эта норма предусматривает ответственность за незаконный оборот психотропных веществ. "Мы не просим особых прав для журналистов, мы просим таких же прав, как для всех. Надеемся на пересмотр статьи 228", - заявила со сцены журналист и член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Поводом для ее выступления стал не только эпизод с репортером "Медузы" Иваном Голуновым. Со сцены на проспекте Академика Сахарова выступили родственники людей, содержащихся в СИЗО по 228-й. Они призвали к максимальной прозрачности и объективности расследований по подобным преступлениям. Конкретных предложений по пересмотру статьи пока не прозвучало, но общая мысль - доказательства вины должны быть основательнее. Иначе для ареста достаточно "пакетика" с наркотиком в кармане.

Митинг за справедливость продолжается. Погода наладилась, людей становится все больше. По разным оценкам число участников сейчас достигает от 600 до 1,5 тысячи человек. Десятки людей записываются на выступления.

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