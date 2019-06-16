В Брянске пассажирский поезд потерял вагон

Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Инцидент произошел утром 15 июня. Оперативно отремонтировать сцепное устройство не удалось, и в 10.05 на станцию подали резервный состав. В 10.22 он отправился по маршруту.

- Задержка отправления составила 3 часа 17 минут, пассажирам по их желанию оформлялись проездные документы на другие поезда в том же направлении или возвращалась полная стоимость билетов, - сообщили в управлении МЖД.