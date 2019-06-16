Новости

В Старой Руссе прошел фестиваль ярмарочного героя Петрушки 19:07
Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400 19:04
Видео: Джон Сноу сжег сценарий восьмого сезона "Игры престолов" 19:00
Экипаж российской команды стал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана" 18:47
Момент аварии с восемью погибшими под Воронежем попал на видео 18:44
Президент Словакии выступила за конструктивный диалог с Москвой 18:30
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили в Крым 18:29
Врачи рассказали о состоянии лежащего в реанимации Алибасова 18:20
С улиц Ставрополя убрали возмутившие горожан плакаты о семье 17:55
Исследование: сотни видов растений исчезли навсегда 17:41
МИД предупредил о транспортных проблемах в Аргентине и Уругвае 17:40
Сарри покинул "Челси" и возглавил "Ювентус" 17:35
Первая BMW: стоит ли брать подержанную 1-series вместо новой Lada Vesta 17:33
В Аргентине и Уругвае начали восстанавливать электроснабжение 17:26
Стали известны подробности взрыва в Киеве 17:16
В Москве госпитализирована актриса Галина Волчек 17:15
Найдена актриса на роль матери Юлии Началовой в байопике певицы 16:32
Немецкие СМИ: Lada 4х4 прорубила окно в Европу 16:30
Полиция допросила Ивана Голунова в качестве свидетеля 16:07
Дуэтом на море: что нового в Nissan Qashqai и X-Trail 16:05
Минтруд назвал профессии, по которым мигранты смогут работать без квот 15:56
Возрожденный РАФ: в компании прокомментировали фото нового автобуса 15:51
Погба намекнул, что может покинуть "Манчестер Юнайтед" 15:48
Аргентина и Уругвай остались без электричества 15:34
Путин занимает выжидательную позицию в отношении Украины 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
16.06.2019 18:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Экс-канцлера Германии Шредера пригласили в Крым

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Немецкая национально-культурная автономия Крыма приглашает экс-канцлера Германии Герхарда Шредера посетить полуостров. Его визит способствует признанию на международном уровне российского статуса региона. Об этом РИА Новости заявил глава немецкой общины Крыма, депутат Государственного совета РК Юрий Гемпель.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Делегацию из ЕС поразил Крымский мост

По словам депутата, после недавнего заявления Шредера о том, что Крым является "древней русской территорией", он просто обязан посетить полуостров. Глава немцев Крыма сделал авторитетному европейскому политику публичное приглашение.

- Мы приглашаем Шредера приехать в Крым, - сказал Юрий Гемпель. - Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен.

Крымский депутат уверен, что Шредер именно тот человек, к чьему мнению прислушиваются многие действующие европейские политики. В этой связи его визит в Крым послужил бы хорошим стимулом для снятия санкций в отношении полуострова, ставшего российским по воле крымчан. Гемпель также полагает, что к мнению Шредера прислушались бы не только в ЕС, но и в США.

Напомним, в недавнем интервью немецкому журналу Bild Герхард Шредер назвал Крым давней русской территорией, объяснив его передачу в состав Украины при генеральном секретаре Никите Хрущеве особенностями советского управления страной.

Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган: Поставки С-400 в Турцию начнутся в первой половине июля
Умер барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов
Опубликована видеозапись с места крупного ДТП под Воронежем
В Аргентине и Уругвае начали восстанавливать электроснабжение
Мощный взрыв разрушил бетонное строение в центре Киева