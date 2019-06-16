Экс-канцлера Германии Шредера пригласили в Крым

Немецкая национально-культурная автономия Крыма приглашает экс-канцлера Германии Герхарда Шредера посетить полуостров. Его визит способствует признанию на международном уровне российского статуса региона. Об этом РИА Новости заявил глава немецкой общины Крыма, депутат Государственного совета РК Юрий Гемпель.

По словам депутата, после недавнего заявления Шредера о том, что Крым является "древней русской территорией", он просто обязан посетить полуостров. Глава немцев Крыма сделал авторитетному европейскому политику публичное приглашение.

- Мы приглашаем Шредера приехать в Крым, - сказал Юрий Гемпель. - Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен.

Крымский депутат уверен, что Шредер именно тот человек, к чьему мнению прислушиваются многие действующие европейские политики. В этой связи его визит в Крым послужил бы хорошим стимулом для снятия санкций в отношении полуострова, ставшего российским по воле крымчан. Гемпель также полагает, что к мнению Шредера прислушались бы не только в ЕС, но и в США.

Напомним, в недавнем интервью немецкому журналу Bild Герхард Шредер назвал Крым давней русской территорией, объяснив его передачу в состав Украины при генеральном секретаре Никите Хрущеве особенностями советского управления страной.