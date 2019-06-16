Стало известно имя погибшего в Крыму члена юношеской сборной по биатлону

В Крыму на сборах погиб член юношеской сборной по биатлону Артем Хасанкаев.

Как сообщает Крымское информационное агентство, 15 июня в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе поселка Рыбачье на утреннюю пробежку выдвинулась группа спортсменов. После нее на базу не вернулся один из молодых людей. В результате поисковых работ 16 июня удалось обнаружить пропавшего, но уже без признаков жизни. О причинах смерти спортсмена не сообщается.

По информации поисково-спасательного отряда Liza Alert, речь идет о 18-летнем биатлонисте Артемии Хасанкаеве, который представлял Мурманскую область и был членом юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 в Орсбли он занял 14-е место в индивидуальной гонке. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России Хасанкаев по итогам сезона 2018/2019 стал третьим.