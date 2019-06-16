Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп опроверг опубликованную в американской газете информацию об активных попытках Вашингтона внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
"Можете ли вы поверить в то, что находящаяся в упадке The New Yоrk Times опубликовала статью, в которой утверждается, что США существенно участили кибератаки против России", - написал американский лидер в своем Twitter. Он назвал действия издания "изменой некогда великой газеты", которая сегодня гонится за сенсацией "во вред своей стране".
По информации The New York Times, Вашингтон активизировал свои действия в киберсфере на российском направлении. Раньше американцы просто наблюдали. С принятием же нового оборонного бюджета на 2019 год страна перешла к другой, более агрессивной, стратегии.
В случае потенциального конфликта с Москвой Вашингтон якобы сможет провести серьезные кибератаки против России. В будущем, предупреждает издание, это может привести к серьезному обострению отношений держав.
Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2019 г.