Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп опроверг опубликованную в американской газете информацию об активных попытках Вашингтона внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

"Можете ли вы поверить в то, что находящаяся в упадке The New Yоrk Times опубликовала статью, в которой утверждается, что США существенно участили кибератаки против России", - написал американский лидер в своем Twitter. Он назвал действия издания "изменой некогда великой газеты", которая сегодня гонится за сенсацией "во вред своей стране".

По информации The New York Times, Вашингтон активизировал свои действия в киберсфере на российском направлении. Раньше американцы просто наблюдали. С принятием же нового оборонного бюджета на 2019 год страна перешла к другой, более агрессивной, стратегии.

В случае потенциального конфликта с Москвой Вашингтон якобы сможет провести серьезные кибератаки против России. В будущем, предупреждает издание, это может привести к серьезному обострению отношений держав.