В Аргентине и Уругвае начали восстанавливать электроснабжение

Электроснабжение в Аргентине и Уругвае появится не менее чем через несколько часов. Об этом заявили в компании Edesur, которая является дистрибьютором электроэнергии в Аргентине. В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

Причины, по которым население двух государств осталось без света, до сих пор остаются неясными, передает агентство Reuters.

В странах приостановлено движение общественного транспорта, зафиксированы проблемы в работе светофоров. "Прежде никогда подобного не случалось", - заявил представитель Edesur.

Примечательно, что электричество также пропало в некоторых частях Бразилии и Парагвая.