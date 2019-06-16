В Японии мужчина напал с ножом на полицейского

В Японии злоумышленник ударил полицейского ножом, после чего забрал у него пистолет и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавший с несколькими ножевыми ранениями был в срочном порядке госпитализирован. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Власти рекомендовали местным жителям без лишней надобности не выходить на улицу и быть предельно внимательными.

Инцидент произошел в городе Осака примерно в 5:30 утра по местному времени, передает телерадиокомпания NHK. Правоохранители сейчас ищут преступника.

Полиция знает, как выглядит злоумышленник. Его лицо зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Это мужчина в возрасте 30 лет. В момент преступления он был в очках. Нападавший был одет в черную кофту, синие брюки и белый головной убор.