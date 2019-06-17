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Актер из "Чернобыля" рассказал, как его дядя умер из-за аварии на ЧАЭС

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    17.06.2019, 17:20
Текст:   Олег Усков

Узкокультовый шотландский актер и телеведущий Алекс Фернс, сыгравший в скандальном сериале HBO "Чернобыль" тульского шахтера Андрея Глухова, рассказал, что авария на советской АЭС ударила и по его семье.

Как актер изложил в интервью газете Daily Record, его дядя Роберт умер от рака, который развился у него из-за радиоактивного дождя, пролившегося над страной после аварии в Чернобыле.

Дядя Роберт скончался в 2004-м в возрасте 47 лет, перед смертью заверив родных, что во всем виноват именно Чернобыль, уточнил актер.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам Фернса, когда на Шотландию выпали токсичные осадки, его родственник работал в Совете по водным ресурсам, причем в момент, когда пошел дождь, - находился на открытом воздухе. И все, кто в тот злосчастный день трудились с его дядей, умерли от онкологических заболеваний, не дожив до пятидесяти. 

Актер акцентирует, что позже министерство здравоохранения, проведя исследование, заявило, что осадки были радиоактивными.

Кроме того, Алекс добавил, что при работе над ролью Глухова держал в голове образ своего отца - и его отец, и "лидер шахтеров" "невероятно похожи".

Помимо "Чернобыля" Фернс снялся в фильмах и сериалах "Призрак и Тьма", "Чисто английское убийство", "Жители Ист-Энда", "Низкое зимнее солнце", "Катастрофа", "Волчья кровь", "Табу", "Тарзан. Легенда".

Ранее сообщалось, что бывший директор ЧАЭС назвал сериал "Чернобыль", ставший самым рейтинговым шоу в истории ТВ, "клюквой".

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