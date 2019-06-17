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17.06.2019 10:49
Рубрика: Власть

Джабаров: Россия ответит на усиление военного присутствия США в Польше

Текст: Галина Мисливская
В случае размещения в Польше новых американских войск Россия может усилить свое военное присутствие на западной границе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Фото: REUTERS/Ints Kalnins Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Фото: REUTERS/Ints Kalnins

В понедельник министр обороны Польши Мариуш Блашчак заявил в эфире национального радио, что на территории страны появятся шесть пунктов размещения войск США. Ранее Варшава и Вашингтон подписали соглашение о военном сотрудничестве, в котором речь идет о присутствии в Польше войск США на постоянной основе. По словам Блашчика, это отпугнет возможного противника.

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"Конечно, Россия усилит ответно свои соответствующие части в этом районе", - заявил агентству Владимир Джабаров. По его мнению, увеличение американской группировки ничего не даст Польше в плане безопасности, поскольку она сама станет мишенью в случае нанесения удара по России.

"В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чей-то военной базой", - отметил парламентарий.

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