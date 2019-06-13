МИД: Россия обеспокоена наращиванием военного присутствия США в Польше

Планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников вызывают беспокойство Москвы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, это - "отражение линии на нагнетание военной напряженности в Европе, особенно на так называемом восточном фланге НАТО… Под надуманными предлогами реализуются программы, которые в значительной мере носят дестабилизирующий и эскалационный характер".

Днем ранее президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой отметил, что американский военный контингент в Польше может быть усилен за счет переброски военнослужащих из Германии. Также Польша планирует закупить более 30 американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.