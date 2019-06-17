Эксперт рассказала, как нужно бороться с бедностью

В вопросе устранения причин бедности на первом плане должны стоять активные программы поддержки, нацеленные на предоставление возможности реализации трудового потенциала семьи. Об этом рассказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Таким образом эксперт прокомментировала инциативу региональных властей по изменению критериев нуждаемости. Так, сообщалось, что в ряде отчетов содержится предложение о прекращении выплат пособий тем, кто может без них обойтись.

"Если в семье [...] есть трудоспособные люди, то есть неиспользованный трудовой потенциал, то гораздо правильнее предлагать такой семье трудоустройство или какую-то экономическую деятельность, которая приносит доход", - заявила Татьяна Малева в интервью "Вечерней Москве". И лишь в том лучае, если возможность реализовать свой трудовой потенциал ограничена, например, здоровьем, тогда можно задействовать прямые выплаты и программы соцподдержки, добавила она.

В ситуации с семьями с детьми мог бы, по словам Малевой, помочь социальный контракт, как некий договор между государством и гражданином.

"По социальному контракту вы не можете обеспечить человека высокооплачиваемой работой, речь идет об очень умеренном заработке. При этом социальные службы предоставляют какие-то выплаты, пособия, адресную помощь. И вместе две эти небольшие суммы [...] дают доход, который позволяет выскочить из бедности", - отмечает директор Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС. Программы поддержки семейного бизнеса же, хоть и существуют, но малоэффективны, подытожила эксперт.