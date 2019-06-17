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17.06.2019 14:18
Рубрика: В мире

Иран снял с себя еще ряд обязательств по СВПД

Текст: Юрий Когалов
Тегеран отказался от выполнения еще нескольких обязательств, добровольно взятых на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом, как передает агентство ИСНА, заявил представитель Организации по атомной энергии ИРИ Бехруз Камальванди.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, республика приступила к обогащению урана, чтобы к 27 июня превысить объемы его накоплений в 300 кг, предусмотренные СВПД. Согласно сделке, излишки, а также тяжелая вода должны экспортироваться в другие страны, однако теперь это делаться не будет. Впрочем, как отметил Камальванди, европейские участники сделки могут остановить этот процесс, если выполнят свои обязательства до 8 июля. "У европейцев все еще есть возможность принять необходимое решение", - заявил представитель ОАЭИ, напомнив, что 8 мая 2018 президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД, а ответ Тегеран на это дал лишь год спустя, при этом предоставив Европе еще два месяца, чтобы исправить ситуацию. "Если Европа сделает практические шаги в обеспечение интересов Ирана, то ситуация, связанная с выполнением Ираном обязательств по ядерной сделке, вернется в нормальное русло", - добавил он.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Как отметил Камальванди, Иран способен превысить уровень обогащения урана, предусмотренный ядерной сделкой, в 3,67 процента в течение 1-2 дней. При этом потолок хранения тяжелой воды в 130 тонн может быть достигнут в течение 2,5 месяца.

С аналогичным заявлением о готовности Тегерана отказаться от ряда обязательств по СВПД выступил председатель ядерного комитета парламента Ирана Моджтаба Зоннур. По его словам, ИРИ может также прекратить добровольное выполнение дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, пересмотреть уровень сотрудничества с МАГАТЭ и задуматься о выходе из ДНЯО.

Лидеры ШОС призвали к полному исполнению обязательств по СВПД

Напомним, ядерная сделка был заключена в 2015 между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Тегеран согласился ограничить свои разработки в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении санкций. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана Санкции против Ирана
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