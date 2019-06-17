Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Россияне ищут Lada больше всего 18:17
На воронежской трассе появилась сплошная разметка длиной 40 км 18:11
Видео: автоледи попыталась подкачать шины зарядкой для электромобиля 17:00
Новый Nissan X-Trail возьмёт пример с конкурентов 16:00
17.06.2019 19:43
Рубрика: Общественный транспорт

Тихо едет, скоро будет

Как изменятся автобусы через два года
Текст: Светлана Батова (Стокгольм)
Российская газета - Федеральный выпуск № 129 (7887)
Электрический автобус-"паровозик" длиной с обычную машину, в который вмещаются 16 пассажиров. Маршрутка с сиденьями-трансформерами. Беспилотный трамвай с интернет-каналом 5G. Эти новинки представлены на Международном саммите общественного транспорта, который прошел в столице Швеции.
На саммите общественного транспорта в Швеции представили московский электробус. Фото: Светлана Батова/ РГ На саммите общественного транспорта в Швеции представили московский электробус. Фото: Светлана Батова/ РГ
На саммите общественного транспорта в Швеции представили московский электробус. Фото: Светлана Батова/ РГ

Раз в два года эксперты со всего мира собираются, чтобы обсудить последние тенденции, а компании привозят свои разработки. На чем мы будем ездить в ближайшем будущем, посмотрел корреспондент "РГ".

Один из самых насущных вопросов, который обсуждался на нескольких сессиях, - транспорт последней мили, дорога от станции до подъезда или от дома до поликлиники, школы. Тренд последнего времени в решении этой проблемы - "адресный автобус", желательно беспилотный и электро. Дальше всех пошла "Скания", представившая концепт небольшого электробуса-беспилотника, по ночам превращающегося в коммунальную технику - части корпуса можно легко поменять, например, на подметальную щетку для дорог. Правда, в реальности все это будет происходить только к 2030 году.

Фото: Светлана Батова/РГ
В Стокгольме представили проект прототипа беспилотного трамвая

Остальные проекты более приближены к реальности. Французская Lohr показала электрический автобус-"паровозик" - длиной он с обычную машину, но внутри, кроме водителя, помещаются еще 16 человек. Он легко может прицепить к себе еще до трех таких "кристалликов", превратившись уже практически в полноценный автобус на 64 человека. А в Стокгольме уже работает электротакси на двоих - вызывается через приложение, поездка стоит дешевле, чем на бензиновой машине. Летом полностью открытая, зимой ставится специальная шторка с дверями, внутри есть отопитель.

Компания из Германии предлагает "люксовую комплектацию" маршрутки с подстраивающимися под пассажира сиденьем, зарядкой, интернетом, высококлассным водителем. Правда, и поездка такая стоит дороже автобусного билета, но в то же время дешевле такси. Сервис призван заставить отказаться от машины самых упорных индивидуалистов, которые больше времени, потерянного в пробке, ценят свой комфорт.

Судя по количеству электробусов, стоявших в залах, дизельные автобусы доживают последние десятилетия. Их ряд растянулся на 200-300 метров - во всю длину огромного выставочного зала. Встречал всех 18-метровый красавчик с гармошкой от Volvo, пока что это концепт, но скоро обещают показать и реально действующую модель. Разработчики обещают, что это будет безопасный электробус с системами, защищающими пассажиров, пешеходов и велосипедистов.

Судя по числу электробусов на выставке в Швеции, дизельные автобусы уходят в прошлое

Был здесь и московский электробус от КАМАЗ. В Москве работает уже больше сотни электробусов на восьми маршрутах. Напомним, наша столица заявила, что в ближайшие несколько лет откажется от закупок новых дизельных автобусов совсем. А представители Гетеборга, в котором также одним из первых начали переводить на электробусы целыми маршрутами и районами, рассказали, что водителям очень нравится водить электробусы - дефицит этих профессионалов ощущается во всем транспорте, и распространение электробусов может привлечь дополнительных людей.

Фото: Майк Моторов
Возрожденный РАФ: в компании прокомментировали фото нового автобуса

А в немецком Потсдаме идет эксперимент по созданию беспилотного трамвая. В Испании экспериментируют с виртуально соединяемыми трамваями - интернет-канал по 5G заменяет реальную механическую сцепку. Проекты превращения трамвая в полные или хотя бы частичные беспилотники эксперты представили на одной из сессий. Единого мнения "а стоит ли овчинка выделки", так и не прозвучало. По сути, беспилотный трамвай - это обычный трамвай, которому добавили видеокамеры и датчики, позволяющие, в том числе, автоматически останавливаться перед препятствиями. Но, например, для немцев беспилотник, в первую очередь, это не средство повышения безопасности на дороге, а способ справиться с дефицитом водителей трамвая, от которого страдает вся Германия.

Второй проект, представленный на сессии, - автоматически сцепляемые трамваи по интернет-каналу, его сделали на базе испанской CAF, этот 60-метровый "паровозик" катался по территории депо, разогнался до 40 км в час. Польза от такой сцепки - увеличить, при необходимости, вместимость трамвая в два раза и при этом практически мгновенно, не выходя наружу, "подцепить" "хвост", просто проезжая мимо. Причем сцепляются не "в жесткую", а держась друг от друга на расстоянии шести метров. Скептики, правда, предположили, что если сейчас есть дефицит водителей, то после внедрения всех этих сложных технологий, может выясниться, что не хватает уже техников для обслуживания роботизированного транспорта.

#беспилотники #автобусы #электробусы