Как изменятся автобусы через два года

Электрический автобус-"паровозик" длиной с обычную машину, в который вмещаются 16 пассажиров. Маршрутка с сиденьями-трансформерами. Беспилотный трамвай с интернет-каналом 5G. Эти новинки представлены на Международном саммите общественного транспорта, который прошел в столице Швеции.

Раз в два года эксперты со всего мира собираются, чтобы обсудить последние тенденции, а компании привозят свои разработки. На чем мы будем ездить в ближайшем будущем, посмотрел корреспондент "РГ".

Один из самых насущных вопросов, который обсуждался на нескольких сессиях, - транспорт последней мили, дорога от станции до подъезда или от дома до поликлиники, школы. Тренд последнего времени в решении этой проблемы - "адресный автобус", желательно беспилотный и электро. Дальше всех пошла "Скания", представившая концепт небольшого электробуса-беспилотника, по ночам превращающегося в коммунальную технику - части корпуса можно легко поменять, например, на подметальную щетку для дорог. Правда, в реальности все это будет происходить только к 2030 году.

Остальные проекты более приближены к реальности. Французская Lohr показала электрический автобус-"паровозик" - длиной он с обычную машину, но внутри, кроме водителя, помещаются еще 16 человек. Он легко может прицепить к себе еще до трех таких "кристалликов", превратившись уже практически в полноценный автобус на 64 человека. А в Стокгольме уже работает электротакси на двоих - вызывается через приложение, поездка стоит дешевле, чем на бензиновой машине. Летом полностью открытая, зимой ставится специальная шторка с дверями, внутри есть отопитель.

Компания из Германии предлагает "люксовую комплектацию" маршрутки с подстраивающимися под пассажира сиденьем, зарядкой, интернетом, высококлассным водителем. Правда, и поездка такая стоит дороже автобусного билета, но в то же время дешевле такси. Сервис призван заставить отказаться от машины самых упорных индивидуалистов, которые больше времени, потерянного в пробке, ценят свой комфорт.

Судя по количеству электробусов, стоявших в залах, дизельные автобусы доживают последние десятилетия. Их ряд растянулся на 200-300 метров - во всю длину огромного выставочного зала. Встречал всех 18-метровый красавчик с гармошкой от Volvo, пока что это концепт, но скоро обещают показать и реально действующую модель. Разработчики обещают, что это будет безопасный электробус с системами, защищающими пассажиров, пешеходов и велосипедистов.

Судя по числу электробусов на выставке в Швеции, дизельные автобусы уходят в прошлое

Был здесь и московский электробус от КАМАЗ. В Москве работает уже больше сотни электробусов на восьми маршрутах. Напомним, наша столица заявила, что в ближайшие несколько лет откажется от закупок новых дизельных автобусов совсем. А представители Гетеборга, в котором также одним из первых начали переводить на электробусы целыми маршрутами и районами, рассказали, что водителям очень нравится водить электробусы - дефицит этих профессионалов ощущается во всем транспорте, и распространение электробусов может привлечь дополнительных людей.

А в немецком Потсдаме идет эксперимент по созданию беспилотного трамвая. В Испании экспериментируют с виртуально соединяемыми трамваями - интернет-канал по 5G заменяет реальную механическую сцепку. Проекты превращения трамвая в полные или хотя бы частичные беспилотники эксперты представили на одной из сессий. Единого мнения "а стоит ли овчинка выделки", так и не прозвучало. По сути, беспилотный трамвай - это обычный трамвай, которому добавили видеокамеры и датчики, позволяющие, в том числе, автоматически останавливаться перед препятствиями. Но, например, для немцев беспилотник, в первую очередь, это не средство повышения безопасности на дороге, а способ справиться с дефицитом водителей трамвая, от которого страдает вся Германия.

Второй проект, представленный на сессии, - автоматически сцепляемые трамваи по интернет-каналу, его сделали на базе испанской CAF, этот 60-метровый "паровозик" катался по территории депо, разогнался до 40 км в час. Польза от такой сцепки - увеличить, при необходимости, вместимость трамвая в два раза и при этом практически мгновенно, не выходя наружу, "подцепить" "хвост", просто проезжая мимо. Причем сцепляются не "в жесткую", а держась друг от друга на расстоянии шести метров. Скептики, правда, предположили, что если сейчас есть дефицит водителей, то после внедрения всех этих сложных технологий, может выясниться, что не хватает уже техников для обслуживания роботизированного транспорта.