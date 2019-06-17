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17.06.2019 09:44
Рубрика: Власть

Косачев назвал планы США по кибератакам нарушением международного права

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Вот крайне примечательный поворот в сюжете. Отвечая на обвинения Трампа в измене, газета The New York Times проговорилась, что ее публикация о разработке американской программы дестабилизации российских электросетей предварительно согласовывалась с правительством США.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Таким образом, перепалка между Трампом и прессой вырастает в нечто значительно более серьезное, а именно - в подтверждение того, что в США на уровне государства готовятся разрушительные кибератаки против других государств. И это те самые США, которые обвиняют во взломе компьютерных систем Россию, Китай, Иран, Кубу, Северную Корею (добавьте еще из перечня оппонентов США, и вы не ошибётесь).

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Когда на воре загорается шапка, за этим обычно следует наказание, даже если преступление еще не совершено. Соответствующие американские планы, если они подтвердятся окончательно, являются преступлением против международного права, и они должны получить решительное и исчерпывающее осуждение со стороны мирового сообщества.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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