Косачев назвал планы США по кибератакам нарушением международного права

Таким образом, перепалка между Трампом и прессой вырастает в нечто значительно более серьезное, а именно - в подтверждение того, что в США на уровне государства готовятся разрушительные кибератаки против других государств. И это те самые США, которые обвиняют во взломе компьютерных систем Россию, Китай, Иран, Кубу, Северную Корею (добавьте еще из перечня оппонентов США, и вы не ошибётесь).

Когда на воре загорается шапка, за этим обычно следует наказание, даже если преступление еще не совершено. Соответствующие американские планы, если они подтвердятся окончательно, являются преступлением против международного права, и они должны получить решительное и исчерпывающее осуждение со стороны мирового сообщества.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.