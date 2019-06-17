The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене

Редакция газеты The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, обвинившему СМИ в измене с связи с публикацией статьи о попытках американских спецслужб организовать кибератаки на российские энергосистемы. Как подчеркнули в издании, о содержании материала правительство знало заранее, и никаких претензий журналистам никто не предъявлял.
"Обвинять прессу в измене опасно. Мы описали статью правительству до публикации. Представители Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, сказали, что не испытывают какой-либо обеспокоенности по поводу этого материала", - отмечается на странице газеты в Twitter.
Accusing the press of treason is dangerous.— NYTimes Communications (@NYTimesPR) 16 июня 2019 г.
We described the article to the government before publication. As our story notes, President Trump’s own national security officials said there were no concerns. https://t.co/MU020hxwdc pic.twitter.com/4CIfcqKoEl
Ранее все в той же социальной сети Трамп назвал публикацию статьи об усилении кибератак на Россию "виртуальным актом измены некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в сенсации". "Коррумпированная пресса, они делают и говорят все что угодно, ни на мгновение не задумываясь о последствиях", - заявил американский президент, назвав журналистов трусами и врагами народа.
Примечательно, что администрация Трампа никогда не скрывала своего курса на агрессивное применения кибероружия… в оборонительных целях. Буквально недавно советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что военные расширяют список потенциальных целей для кибератак. При этом они пользуются расширенными полномочиями и могут вовсе не ставить Трампа в известность о своих операциях.
Как написала The New York Times, спецслужбы США за последний год заметно активнее стали предпринимать попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в энергетическую инфраструктуру России. Такая деятельность ведется еще с 2012 года, но если раньше целью был сбор информации о системах контроля энергостанций, то теперь это более агрессивное ПО, якобы позволяющее осуществлять воздействие или отключать элементы систем.