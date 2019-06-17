The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене

Редакция газеты The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, обвинившему СМИ в измене с связи с публикацией статьи о попытках американских спецслужб организовать кибератаки на российские энергосистемы. Как подчеркнули в издании, о содержании материала правительство знало заранее, и никаких претензий журналистам никто не предъявлял.

"Обвинять прессу в измене опасно. Мы описали статью правительству до публикации. Представители Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, сказали, что не испытывают какой-либо обеспокоенности по поводу этого материала", - отмечается на странице газеты в Twitter.

Accusing the press of treason is dangerous.

We described the article to the government before publication. As our story notes, President Trump’s own national security officials said there were no concerns. https://t.co/MU020hxwdc pic.twitter.com/4CIfcqKoEl — NYTimes Communications (@NYTimesPR) 16 июня 2019 г.

Ранее все в той же социальной сети Трамп назвал публикацию статьи об усилении кибератак на Россию "виртуальным актом измены некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в сенсации". "Коррумпированная пресса, они делают и говорят все что угодно, ни на мгновение не задумываясь о последствиях", - заявил американский президент, назвав журналистов трусами и врагами народа.

Примечательно, что администрация Трампа никогда не скрывала своего курса на агрессивное применения кибероружия… в оборонительных целях. Буквально недавно советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что военные расширяют список потенциальных целей для кибератак. При этом они пользуются расширенными полномочиями и могут вовсе не ставить Трампа в известность о своих операциях.

Как написала The New York Times, спецслужбы США за последний год заметно активнее стали предпринимать попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в энергетическую инфраструктуру России. Такая деятельность ведется еще с 2012 года, но если раньше целью был сбор информации о системах контроля энергостанций, то теперь это более агрессивное ПО, якобы позволяющее осуществлять воздействие или отключать элементы систем.