Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы

Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Это негативно отразилось бы на той цели, к которой мы стремимся, а также на российских гражданах и всех тех, кто видит в СЕ средство защиты своих прав", - отметил Макрон. При этом он добавил, что задачу снять антироссийские санкции Париж перед собой не ставит.

Стремление сохранить Россию в рядах СЕ Макрон высказывал и ранее. "Хотел бы, чтобы Совет Европы преодолел существующий кризис и обратил свои взгляды в будущее", - заявил он в прошлом месяце по итогам встречи с генсеком СЕ Турбъерном Ягландом. "Права России как страны-участницы Совета Европы должны соблюдаться, а Россия, в свою очередь, должна выполнять свои обязательства перед организацией", - тогда отметил Макрон.

Напомним, что отношения России и Совета Европы обострились в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Тогда Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В 2017 году часть российских выплат в бюджет организации была заморожена до полного восстановления полномочий делегации в ПАСЕ.

В середине мая Комитет министров Совета Европы подтвердил, что все члены организации имеют равные права и обязанности. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, это решение открывает путь для преодоления кризиса, созданного ПАСЕ, лишившей в 2014 году права голоса российскую делегацию. "В июне состоится очередная сессия ПАСЕ, и если это решение будет выполняться, именно там будет поставлена окончательная точка в ситуации, когда наши парламентарии не могли полноправно участвовать в работе ассамблеи", - подчеркнул министр.