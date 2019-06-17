Марадона: Даже сборная Тонга сможет обыграть Аргентину

Легендарный Диего Марадона обрушился с критикой на сборную Аргентины, после того как та в стартовом матче Кубка Америки уступила Колумбии - 0:2.

"Понимаете, сейчас даже сборная Тонга может нас обыграть. Есть престиж сборной, который мы создавали. Куда все это делось? Что такое футболка сборной? Ты должен чувствовать ее, как свою мать", - приводит слова Марадоны Tyc Sports.

Отметим, что сборная Тонга занимает в рейтинге ФИФА 206-ю строчку.

Это не первый раз, когда Марадона позволяет себе резкие выражения в адрес нынешней аргентинской команды. Так, он назвал главного тренера сборной 41-летнего Лионеля Скалони "мальчишкой, которому надо участвовать в гонках, а не на чемпионате мира".

На групповом этапе Кубка Америки аргентинцам предстоит еще сыграть с Парагваем и Катаром.