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17.06.2019 15:06
Рубрика: Бензин

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости. Зампред правительства Дмитрий Козак в понедельник вечером намерен провести совещание с представителями нефтяных компаний, где разговор пойдет и о ценах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На совещании с заместителями глава кабинета министров обратил внимание на появившуюся информацию, что в отдельных частях страны стоимость бензина перешла к росту. "В частности, я смотрю сообщения, где говорится о заправках "Газпромнефти", некоторых других", - отметил он.

Фото: istock
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"Надо разобраться, что это, - обратился премьер к Козаку. - Если это какой-то просто всплеск - это одна ситуация. Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости".

Вице-премьер сообщил, что сегодня во второй половине дня соберет у себя представителей всех нефтяных компаний. "В том числе обсудим и эту историю", - пообещал он.

Дмитрий Медведев еще раз потребовал все проверить и после доложить ему.

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#бензин