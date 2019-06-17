Мэр Риги: В сейме Латвии не место для "политических дикарей"

Какие ассоциации могут рождаться у бывшего начальника оперативного отдела 40-й советской армии в Афганистане. Абсолютно адекватные аморальной ситуации, полагают обозреватели ряда изданий. "Когда слышу слова о сносе памятника, о кострах из книг, то перед глазами очень мрачные сюжеты из прошлого", - признается мэр Турлайс, который полагал, что "таких дикарей просто больше не существует". Но оказывается, заблуждался, с огорчением констатирует он.

Дважды за последние несколько лет, как уже напоминала "РГ", национально озабоченные радикалы пытаются законодательно добиться сноса памятника Освободителям, который ежегодно становится 9 мая сакральным местом поклонения десятков тысяч патриотов этой прибалтийской республики героям-победителям нацизма.

В президиум латвийского сейма еще в марте были поданы две противоположные коллективные инициативы: за демонтаж памятника, а вторая - в его защиту. Местные обозреватели напоминают, что автору законопроекта о сносе памятника Освободителям с большим трудом - потратив полтора года - удалось собрать необходимые десять тысяч подписей избирателей. Зато активистам РСЛ и защитникам непобедимого монумента удалось предъявить комиссии сейма 27 тысяч протестных голосов, собранных всего за 14 дней. Но парламент отклонил поданную лидером Русского союза Латвии Татьяной Жданок инициативу жителей Латвии о защите памятника воинам-освободителям.

"Этот монумент является субъектом межгосударственного договора, который заключен между Латвией и Россией. И отвечает за международные договоры МИД. Политическая ответственность за принятые решения полностью возлагается на того, кто за это отвечает в прямом смысле", - приводит слова мэра Lsm.lv.

С этой позиций сегодня наконец согласился и внешнеполитический департамент Латвии. Памятник советским воинам-освободителям Риги находится под защитой международного договора между Латвией и Россией о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений. Министерство иностранных дел этой балтийской республики никогда не рассматривало возможности отступить от выполнения этого соглашения в одностороннем порядке, заявил в понедельник местному информационному порталу Delfi пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

По словам дипломата, если парламент Латвии примет решение снести этот монумент, то юридически корректно это можно будет сделать, только получив согласие России в ходе дипломатических переговоров. В противном случае это может привести к "крайне негативным последствиям". По его словам, в течение 25 лет позиция Латвии остается неизменной - этот памятник находится под защитой международного договора с РФ о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений.

"В данной ситуации важен принцип соблюдения международных обязательств, который был закреплен 13 января 1994 года в законе "О международных договорах Латвийской Республики". 13-я статья этого закона указывает, что "если в международном договоре, который одобрил сейм, предусмотрены иные условия, чем в законодательных актах Латвийской Республики, то применяются условия международного договора". Кроме того, 27-я статья Венской конвенции 1969 года гласит: "Участник не может ссылаться на требования национальных правовых норм, чтобы оправдать несоблюдение договора", - отмечает МИД республики.

Кстати, местные издания признают, что не все депутаты правящих партий были единодушны по вопросу сноса монумента. Депутат Артусс Кайминьш, например, полагал, что решение взорвать памятник было бы неправильным, так как привело бы к расколу общества и угрозе для безопасности. "Это суперчувствительный вопрос, поэтому надо действовать очень мудро", - подчеркнул он.

Но несмотря на то, что обелиск победителям на площади Победы на берегах Даугавы находится под защитой международных актов, по мнению избранного в мае в ЕП депутата Татьяны Жданок, по-прежнему существует достаточно много подводных камней для исторических графоманов.

Политик в беседе с "РГ" и сегодня, по-прежнему, не исключает, что может повториться битва за памятник, которая произошла несколько лет назад в соседней Эстонии с Бронзовым солдатом. Или парламентариям придется по вкусу идея избранного недавно латвийского президента Эгилса Левитса. Памятник Освободителям не нужно сносить, осторожно заявил новый глава государства в эфире радио Baltkom, но рядом с ним можно возвести еще один монумент в честь "борцов с советской оккупацией".