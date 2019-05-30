Дайнис Турлайс - настоящий полковник - избран мэром Риги

Новости

Банк России назвал уязвимости финансовой системы страны 23:31
Россиянин Хачанов вышел в третий раунд "Ролан Гаррос" 23:08
При обстреле с украинской стороны в ДНР ранены двое гражданских 22:51
Вучич: Инцидент в Косове разрушил веру в партнерские отношения с Западом 22:10
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе 21:58
Достигло миллиона количество книг из РФ, запрещенных к ввозу на Украину 21:54
С Байконура стартовала ракета "Протон-М" со спутником связи 20:58
В центре Москвы провалился грунт 20:31
Россиянка возглавит офис ООН в Женеве 20:26
В Заполярье приостановили выставление жильцам доплат за отопление 20:20
Российский сотрудник миссии ООН в Косове переведен в медучреждение Белграда 20:17
На Ставрополье грузовик врезался в автомобиль ДПС 20:11
Еще одна россиянка вышла в третий круг "Ролан Гаррос" 20:06
В Забайкалье арестовали главу крупнейшего горнодобывающего предприятия 19:56
Во Владимире шестимесячная девочка погибла в захламленной квартире 19:48
В библиотеку МГУ попала молния 19:30
Новый канцлер Австрии сделала первые назначения 19:10
Блинкова победила Гарсию и вышла в третий круг "Ролан Гаррос" 19:05
В Ростове суд вынес приговор женщине, чья дочь умерла от ожогов 19:01
Коммунальные службы Москвы переведены в усиленный режим из-за дождя 18:48
Брошенного в московском ТЦ мальчика вернули матери 18:44
Замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш оставлен под арестом 18:43
Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения 18:40
В Мурманской области создадут кластер по судоремонту и рыбопереработке 18:39
Вышел трейлер последнего "Рэмбо" 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
30.05.2019 22:20
Рубрика: В мире

Дайнис Турлайс - настоящий полковник - избран мэром Риги

Текст: Юрий Сизов
Командовать парадом в латвийской столице депутатами Рижской думы поручено - после официальной отставки Нила Ушакова - 68-летнему Дайнису Турлайсу. Представитель партии "Честь служить Риге" был единодушно поддержан 30 мая при голосовании коалиционными партиями - "Согласие" и "Честь служить Риге". Буквально накануне отстраненный с должности мэра Нил Ушаков поблагодарил рижан за доверие и поддержку, которые ему оказывались последние десять лет.
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Предложенный коалицией новый председатель РД, по словам председателя фракции "Согласия" в думе Анны Владовой, выбор вполне аргументированный. Два года назад на муниципальных выборах он по числу голосов был четвертым в списке сразу после соратников. Первыми тремя были Ушаков, Америкс и Лочмеле-Лунёва. Поскольку все трое избраны в другие институции, вполне справедливо, добавила она, "выдвигать на руководящий пост следующего по популярности представителя коалиции".

Правда, выдвижение кандидата на должность мэра от ЧСР многие поспешили окрестить ультиматумом "Согласию", однако Ушаков с такой оценкой не согласился. "Мы на выборах стартовали как одна команда и были вместе и сейчас - на выборах Европарламента. В этой команде мы сделаем лучший выбор - неважно, кто будет кандидат в мэры", - убежден 42-летний лидер "Согласия", полномочия которого в ЕП нового созыва начинаются 2 июля.

Фото: wikimedia.org
Нил Ушаков: Коалиция сумеет успешно управлять Ригой

Как уже сообщала "РГ", отставной полковник успел закончить в конце прошлого века Академию генерального штаба в Москве. Четыре года он провел на Афганской войне, был начальником оперативного отдела. А в 1991 году был назначен первым командующим Сил обороны Латвии. Затем, сменив офицерские погоны на партикулярное платье, ушел с головой в политику. Новый городской голова успел 1996 году в течение года занимать пост министра внутренних дел, Турлайс, сообщают местные информационные порталы, избирался депутатом парламента трех созывов, был востребован в конце прошлого века и на посту советника по вопросам безопасности президента, премьер-министра и министра юстиции Латвии. До последнего времени Турлайс руководил комитетом РД по вопросам порядка, безопасности и борьбы с коррупцией.

По его мнению, которым он успел поделиться с рижским новостным каналом Mixnews, работа мэра будет тяжелой и сложной: "накопился длинный список по инвентаризации, действиям Антикоррупционного бюро и других органов, которые работали в РД и вскрыли ряд недостатков. Все это надо проанализировать и принять решение". Политик согласился с тем, что после недавних коррупционных скандалов говорить о том, что все сделано, нельзя. И, "конечно, можно было лучше".

Говоря о приоритетах в своей предстоящей работе, новый руководитель столицы уточнил, что он в первую очередь сосредоточится на вопросах транспортного сообщения. Выяснит состояние мостов и проанализирует проблемы в организации движения, которые следует решать в первую очередь.

Кстати, на забавный факт обращают внимание местные репортеры. Рижские коты Кузя и Мурис - главная достопримечательность городской думы в последние годы и самые милые ее обитатели - останутся на своих постах и после ухода сложившего полномочия Нила Ушакова, охраняя мир и покой в муниципалитете. Правда, многие посетители местных сайтов с этим решением не согласны и пишут, что "своих не бросают". Животных надо либо забрать, либо пристроить в хорошие руки.

Фото: EPA
Президент Литвы предложил новую "обертку" для старой внешней политики

И последняя новость часа из Латвии. Как уже сообщалось, буквально накануне в парламенте Латвии состоялись выборы нового президента. Им стал Эгилс Левитс, который большую часть своей жизни провел в западной Европе. "Немецкий президент Латвии похвалил американского премьера Латвии", с некоторым оттенком юмора отмечают сегодня национальные СМИ.

"Премьер-министр Кариньш - по-прежнему мой лучший ученик", - подтвердил журналистам избранный глава государства после рабочей встречи с премьером. Дело в том, что в свое время в Мюнстерской латышской гимназии премьер изучал у Левитса политику и историю. "Могу сказать, что Кариньш был моим лучшим учеником по этим предметам, и так это продолжается и по сей день", - признался президент ЛР и выразил уверенность, что у них сложится хорошее сотрудничество, и правительство, и президент будут работать сообща, но с непонятным пока для большинства населения результатом.

В мире Европа Латвия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскосмос осудил запрет Пентагона на услуги РФ при космических запусках
Путин в Кремле вручил ордена "Родительская слава"
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о ДРСМД
В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан
Рада отказалась отправлять в отставку правительство