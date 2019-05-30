Дайнис Турлайс - настоящий полковник - избран мэром Риги

Предложенный коалицией новый председатель РД, по словам председателя фракции "Согласия" в думе Анны Владовой, выбор вполне аргументированный. Два года назад на муниципальных выборах он по числу голосов был четвертым в списке сразу после соратников. Первыми тремя были Ушаков, Америкс и Лочмеле-Лунёва. Поскольку все трое избраны в другие институции, вполне справедливо, добавила она, "выдвигать на руководящий пост следующего по популярности представителя коалиции".

Правда, выдвижение кандидата на должность мэра от ЧСР многие поспешили окрестить ультиматумом "Согласию", однако Ушаков с такой оценкой не согласился. "Мы на выборах стартовали как одна команда и были вместе и сейчас - на выборах Европарламента. В этой команде мы сделаем лучший выбор - неважно, кто будет кандидат в мэры", - убежден 42-летний лидер "Согласия", полномочия которого в ЕП нового созыва начинаются 2 июля.

Как уже сообщала "РГ", отставной полковник успел закончить в конце прошлого века Академию генерального штаба в Москве. Четыре года он провел на Афганской войне, был начальником оперативного отдела. А в 1991 году был назначен первым командующим Сил обороны Латвии. Затем, сменив офицерские погоны на партикулярное платье, ушел с головой в политику. Новый городской голова успел 1996 году в течение года занимать пост министра внутренних дел, Турлайс, сообщают местные информационные порталы, избирался депутатом парламента трех созывов, был востребован в конце прошлого века и на посту советника по вопросам безопасности президента, премьер-министра и министра юстиции Латвии. До последнего времени Турлайс руководил комитетом РД по вопросам порядка, безопасности и борьбы с коррупцией.

По его мнению, которым он успел поделиться с рижским новостным каналом Mixnews, работа мэра будет тяжелой и сложной: "накопился длинный список по инвентаризации, действиям Антикоррупционного бюро и других органов, которые работали в РД и вскрыли ряд недостатков. Все это надо проанализировать и принять решение". Политик согласился с тем, что после недавних коррупционных скандалов говорить о том, что все сделано, нельзя. И, "конечно, можно было лучше".

Говоря о приоритетах в своей предстоящей работе, новый руководитель столицы уточнил, что он в первую очередь сосредоточится на вопросах транспортного сообщения. Выяснит состояние мостов и проанализирует проблемы в организации движения, которые следует решать в первую очередь.

Кстати, на забавный факт обращают внимание местные репортеры. Рижские коты Кузя и Мурис - главная достопримечательность городской думы в последние годы и самые милые ее обитатели - останутся на своих постах и после ухода сложившего полномочия Нила Ушакова, охраняя мир и покой в муниципалитете. Правда, многие посетители местных сайтов с этим решением не согласны и пишут, что "своих не бросают". Животных надо либо забрать, либо пристроить в хорошие руки.

И последняя новость часа из Латвии. Как уже сообщалось, буквально накануне в парламенте Латвии состоялись выборы нового президента. Им стал Эгилс Левитс, который большую часть своей жизни провел в западной Европе. "Немецкий президент Латвии похвалил американского премьера Латвии", с некоторым оттенком юмора отмечают сегодня национальные СМИ.

"Премьер-министр Кариньш - по-прежнему мой лучший ученик", - подтвердил журналистам избранный глава государства после рабочей встречи с премьером. Дело в том, что в свое время в Мюнстерской латышской гимназии премьер изучал у Левитса политику и историю. "Могу сказать, что Кариньш был моим лучшим учеником по этим предметам, и так это продолжается и по сей день", - признался президент ЛР и выразил уверенность, что у них сложится хорошее сотрудничество, и правительство, и президент будут работать сообща, но с непонятным пока для большинства населения результатом.