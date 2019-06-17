Минск и Москва готовят проект по созданию в РФ производства самосвалов БелАЗ

Предполагается, уточнил Рапота, что в проекте примут участие предприятия "Автодизель" и "Силовые машины". Он назвал перспективными кооперационные проекты по производству дорожно-строительной, лесозаготовительной, работающей на сжиженном природном газе автомобильной техники.

Кстати, рабочие группы в рамках Союзного государства, по его мнению, добились определенного сокращения количества ограничений по взаимным поставкам продукции. Вместе с тем, констатировал госсекретарь, "трудно решаются задачи обеспечения равных конкурентных условий системообразующим предприятиям автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения на рынках Беларуси и России".

Вопрос, полагает Рапота, упирается главным образом в цены на энергоносители и разницу в подходах к мерам государственной поддержки. До сих пор, признал он, не реализована инициатива о привлечении институтов развития (Банк развития Беларуси и Внешэкономбанк России) к поддержке совместно произведенной продукции для экспорта в третьи страны, добавил он.

Стороны на уровне профильных рабочих групп, уточнил он, занимаются ликвидацией или снижением ограничений на поставку товаров и доступа к госзакупкам. Речь идет о строительстве, отчасти о промышленности, а также о фармацевтике и сельском хозяйстве.

В истекшем году, напомнил Рапота, Москва и Минск заранее подписали балансы на 2019 год. Вместе с тем, отметил он, сохраняется такой "раздражающий фактор в двусторонних отношениях", как введение временных ограничений на поставки белорусской продукции животноводства и молочной продукции на российский рынок.