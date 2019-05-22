Аграрии Беларуси и России сверили балансы

Аграрии Беларуси и России сотрудничают давно и плодотворно. Что и понятно: отменное подсолнечное маcло, например, получают на Кубани, а высококачественные молочные и мясные продукты - в Гродненской и Минской областях.

В рамках Союзного государства это сотрудничество стало еще глубже. Аграрные министерства двух стран ежегодно утверждают совместные балансы поставок самой разнообразной сельхозпродукции. Рассмотрение очередного такого документа состоялось в Минске на заседании коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России. В его работе участвовал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Перед началом заседания он поделился с "СОЮЗом" своими наблюдениями:

- Такие балансы нужны, чтобы сориентировать аграриев, на какой объем продаж они могут рассчитывать. И обе стороны стараются придерживаться оговоренных цифр. Постоянный Комитет Союзного государства, со своей стороны, докладывает о принятых решениях Совету Министров Союзного государства, а при необходимости и Высшему Госсовету. Бывают и разногласия. Мы вносим вопросы об их преодолении в повестку всех органов Союзного государства. Предоставляем площадку для дискуссий и помогаем организационно. Нельзя оставлять какие-то разногласия без разрешения - в этом наша задача.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил: "Товарооборот растет, и я уверен, что с годами цифры будут только увеличиваться". Его белорусский коллега Анатолий Хотько также считает, что сотрудничество аграрных отраслей двух стран имеет стратегический характер:

Министры обсудили вопросы перехода от простого роста товарооборота к научно-производственной интеграции

- Взаимодействие между нашими странами очень тесное, мы заинтересованы в дальнейшем росте поставок. Готовы наращивать продажу не только мясо-молочной продукции, но и картофеля, овощей, продукции рыбопереработки. Заинтересованы в поставках российского фуражного зерна, свинины, шрота...

Министры обсудили также, как переходить от простого роста товарооборота к научно-производственной интеграции. Создание на Сахалине агрогородка и молочно-товарного комплекса по белорусским технологиям - пример подобной интеграции.

В числе других актуальных направлений - сотрудничество в льноводческой отрасли. Беларусь может предложить не только сырье в виде льноволокна, но и мощности по его переработке, машиностроительную базу для производства соответствующей техники. В России сильна селекционная работа. То же можно сказать о развитии овцеводства, в чем заинтересована Беларусь, - она готова приобретать племенной молодняк. Особое значение для интенсификации аграрного производства имеет селекционная работа в животноводстве и растениеводстве. Аграрии Беларуси и России обсудили, чем могут дополнить тут друг друга. Готово подставить плечо и Союзное государство.

- Ждем конкретных согласованных предложений по этому вопросу, чтобы сформировать соответствующую союзную программу, - подчеркнул Григорий Рапота.

Кстати

Беларусь - крупнейший внешнеторговый партнер России в области поставок сельхозпродукции. За первые два месяца 2019 года товарооборот в этой сфере превысил 800 млн долларов, что выше показателей соответствующего периода 2018 года.