Новейший зенитный комплекс "Сосна" показали на видео

В Сети появилось видео работы самоходного зенитно-ракетного комплекса нового поколения "Сосна". Впервые машину показали в том варианте, в котором она пойдет в войска - на шасси БМП-3. Машину готовят к демонстрации на форуме "Армия-2019".

Особенностью ЗРК стала универсальность - боевой модуль с ракетами и системой наведения монтируется на стандартный погон башни БМП, БТР, МТ-ЛБ, корабля или стационарной установки. БМП-3 - предпочтительный носитель. Скоростная бронемашина с изменяемым клиренсом позволяет "Сосне" легко следовать в боевых порядках бронетехники, прикрывая ее с воздуха.

А главное достоинство новой системы ПВО -- ее ракета, высокоточная 9М340 с наведением по трем каналам: лазерному, телевизионному и тепловому. Автоматическая система управления делает "Сосну" всепогодной и всесуточной - ни темнота, ни помехи: атмосферные или электронные, - не помешают 42-килограммовой ракете поразить цель. Быстродействие системы наведения и скорость полета ракеты таковы, что "Сосна" может эффективно поражать вертолеты на "подскоке" и скоростные беспилотники.

Тесты показали высокую эффективность комплекса в борьбе с различными целями. К достоинствам "Сосны" также относятся возможность вести огонь на ходу, отличная живучесть и низкая стоимость как всего комплекса, так и боеприпасов к нему. В апреле 2019 года ЗРК успешно прошел государственные испытания.