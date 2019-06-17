Новый Nissan X-Trail возьмёт пример с конкурентов

2021 Nissan Rogue spy shots give us our first look at the next-gen crossover: https://t.co/TxnBnSz2Qt pic.twitter.com/udgxrlmaOz — Autoblog (@therealautoblog) 15 июня 2019 г.

Компания Nissan приступила к дорожным испытаниям нового Rogue, который в России продаётся под именем X-Trail.

Прототип модели следующего поколения облачён в маскхалат, и если бы не фирменная V-образная решётка радиатора и характерная боковая выштамповка, то опознать автомобиль было бы практически невозможно - настолько он будет другим.

Стоит обратить внимание на головную оптику. Блок с дневными ходовыми огнями расположен отдельно от фары, то есть Nissan пошёл по следам Hyundai Santa Fe, Chevrolet Blazer, Skoda Kodiaq, которые уже давно обратились в веру двухярусной светотехники. По задней части можно сказать, что фонари станут уже, чем у нынешнего поколения.

В Nissan воздерживаются от комментариев по поводу сроков появления новинки. Предполагается, что кроссовер может быть представлен в следующем году в качестве Rogue/X-Trail 2021 модельного года.

Nissan X-Trail на российском рынке является для компании стратегической моделью, которая играет в сегменте SUV.

Кроссовер представлен в версиях с передним и полным приводом. В базовой комплектации X-Trail комплектуется двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с. и 6-ступенчатой МКП, доступна версия с вариатором. Автомобиль можно также купить с 2.5-литровым мотором на 171 л.с. и 130-сильным дизелем. Цена на модель стартует от 1 641 000 рублей.