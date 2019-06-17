Орешкин в Instagram оценил назначение Бабича своим заместителем

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Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал в своем Instagram назначение бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича своим заместителем.
"Усиливаем министерство тяжелой артиллерией!" - подписал министр селфи с Бабичем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на новом месте Бабич займется интеграционной работой. В самом министерстве пока не комментируют круг обязанностей нового заместителя.
Ранее Департамент экономического сотрудничества со странами СНГ и развития евразийской интеграции курировал экс-глава ВЭБа Сергей Горьков, который покинул министерство 1 апреля, возглавив затем "Росгеологию".