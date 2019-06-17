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17.06.2019 17:32
Рубрика: ДТП

Путин ужесточил наказание за "пьяные" ДТП

Текст: Владимир Баршев
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность нетрезвых водителей, совершивших аварии с жертвами. Сидеть им придется почти вдвое больше.
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Согласно этому документу, для нетрезвых водителей, а также скрывшихся с места ДТП, по вине которых человеку причинен тяжкий вред здоровью, ответственность в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. До сих пор УК предусматривал за это лишение свободы до 4 лет.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Если в результате аварии человек погиб, то нетрезвому водителю и скрывшемуся с места происшествия будет грозить от 5 до 12 лет. До сих пор было от 2 до 7 лет.

В случае гибели двух и более человек - от 8 до 15 лет. До вступления в силу этого документа УК предусматривал за это от 4 до 9 лет.

Таким образом, ответственность для нетрезвых водителей, а также скрывшихся с места ДТП повысилась практически вдвое. Такие же сроки заключения предусмотрены для тех, кто совершил умышленное убийство.

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#ДТП