Расстрелявшего такси костромича арестовали на 30 суток

В Костроме отправили под домашний арест на 30 суток местного жителя, задержанного за расстрел пассажирского такси, сообщили в пресс-службе Димитровского районного суда Костромы.

Костромской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте мужчины. По данным следствия, 14 июня в поселке Учхоза "Костромской" нетрезвый пенсионер дважды выстрелил из ружья в такси, прострелив заднюю дверь автомобиля. К счастью, люди во время инцидента не пострадали, а злоумышленника удалось быстро задержать. В отношении него возбудили дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Дознаватель просил поместить задержанного в СИЗО, однако суд выбрал для мужчины более мягкую меру пресечения.

- Костромич в судебном заседании подтвердил свою причастность к совершению преступления. В отношении костромича была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток с возложением ряда ограничений и запретов, - заявили в суде.

Это решение мотивировано тем, что задержанный за пьяную стрельбу пенсионер раньше не имел проблем с законом.

Ранее сообщалось, что прежде, чем открыть огонь по чужому автомобилю, мужчина сам находился за рулем. С трудом припарковавшись у дома, он фактически выпал из салона собственного авто. Это увидели прохожие, которые помогли ему подняться и довели до дома, а ключи от его машины передали соседям.

Через несколько минут костромич подумал, что его машину угнали. Решив отомстить обидчикам, он выскочил из дома, прихватив ружье. На улице подозреваемый открыл стрельбу по первой незнакомой машине, которая попалась ему во дворе.