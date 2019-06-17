Знаменитый музыкальный конкурс имени П.И. Чайковского открылся в Москве в 16-й раз. Этот конкурс уже 61 год является ключевым событием не только российской, но и мировой музыкальной жизни, пополняя каждые четыре года афиши концертных залов мира именами лауреатов конкурсов Чайковского. Достаточно назвать Михаила Плетнева, Григория Соколова, Владимира Спивакова, Гидона Кремера, Элисо Вирсаладзе, Виктора Третьякова, Дениса Мацуева, Николая Луганского, Александра Рудина, Даниила Трифонова и многих других, которые определяют сегодня актуальное мировое исполнительское искусство. Лауреаты Гран-при предыдущих конкурсов Чайковского пианист Даниил Трифонов (2011) и монгольский баритон Ариунбаатар Ганбаатар (2015) открыли XVI Международный конкурс им. П. И. Чайковского, выступив в Большом зале консерватории с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Это факт, но с того момента, как Гергиев восемь лет назад; возглавил Конкурс Чайковского, начались радикальные преобразования структуры и регламентов конкурса: смена дизайна, разделение конкурса на Москву и Петербург, концертные ангажементы для лауреатов, веб-трансляции. И открывшийся XVI Конкурс Чайковского также станет "революционным": впервые в конкурсе примут участие духовики, для которых Гергиев открыл две номинации - медные духовые (труба, валторна, тромбон и туба) и деревянные духовые (флейта, гобой, кларнет, фагот). К слову, появление духовиков сразу увеличило число заявок на участие в конкурсе: в этом году было подано 954 заявки из 58 стран мира. По итогам отборочного тура, проходившего в видео-формате, жюри выбрало 231 участника для участия в 1 туре: среди них 96 духовиков. Соревноваться духовики будут в Петербурге: в концертном зале "Репино" и в Государственной академической Капелле, в финале все они выступят в Концертном зале Мариинского театра. Некоторым новое положение о расширении номинаций конкурса Чайковского кажется спорным, но Гергиев убежден, что это решение& актуально:

- Я надеюсь, что, прежде всего, от этого решения выиграет наша страна, потому что дефицит ярких исполнителей на духовых инструментах ощущается во всех наших российских оркестрах, особенно в региональных. Теперь, как мне кажется, появится более ясный, широкий выбор даже уже из тех, кто на отборах конкурса Чайковского ярко себя заявил. Участие духовиков я считаю своевременным, важным и в чем-то решающим новшеством.

Надо заметить, что новые "духовые" номинации духовых собрали молодых музыкантов буквально со всего мира: Россия, Испания, Дания, Франция, Великобритания, Италия, Германия, Дания, США, Корея, Внесуэлла и другие. А вот в номинации "сольное пение" у женщин из 30 конкурсанток участвуют 21 певица из России. На вопрос, с чем это связано, Гергиев ответил:

- Я много работаю в крупнейших мировых театрах и весьма неплохо знаком с положением дел в Нью-Йорке, Париже, в Ла Скала в Милане, в Венской опере. И везде поют много российских певцов, причем не только в русской опере, но в итальянском, французском, немецком репертуаре. Не могу сказать, что они доминируют: все-таки чтобы петь оперы Вагнера, Пуччини, Россини, Моцарта, надо хорошо владеть стилистическими традициями, но, тем не менее, наши певцы заявляют о себе достаточно ярко. Поэтому удивляться, что на конкурсе Чайковского многовато российских певцов, не стоит: это следствие того, что происходит в музыкальном мире. Думаю, певцы смогут нас порадовать на конкурсе: как наши, так и приехавшие из Азии, из Европы, Америки.

Для публики будут созданы все условия, чтобы желающие смогли услышать всех конкурсантов в любой номинации во всем мире - в интернете

Новостью XVI конкурса Чайковского стал отказ от появившейся в 2011 году части второго конкурсного тура, где музыканты выступали с камерным оркестром. Этот репертуар появился по инициативе импресарио Ричарда Родзинского, когда он был гендиректором Конкурса Чайковского, и казался логичной частью большого конкурсного марафона. Гергиев так прокомментировал свое решение:

- Мы стали свидетелями дважды, в 2011 и в 2015 году, колоссального напряжения и утомления конкурсантов - даже самых ярких, самых одаренных. На выступлениях всех конкурсантов в финале была печать огромного утомления. Конкурс Чайковского - изнурительный марафон, поэтому два оркестровых тура - крайняя мера. Посмотрим, может быть, еще вернемся к этой идее. Тогда и конкурс должен идти на четыре-пять дней дольше.

Между тем, сроки конкурса оказались ключевым аспектом в его организации, поскольку члены жюри, которых пригласил Гергиев - известные в мире музыканты, педагоги, продюсеры, связанные своими контрактами, графиками гастролей и фестивалями. Впервые за свою историю конкурс Чайковского пройдет в экспресс-режиме: за 10 дней - чтобы все члены жюри смогли присутствовать на всех конкурсных турах. Решено было также вернуть позицию председателя жюри, вероятно, во избежание конфликтных ситуаций в финальном голосовании. Открытого голосования снова не будет, но и автоматических подсчетов сумм баллов, приводящих к неожиданным даже для самих членов жюри цифрам, тоже. Голосовать будут просто: да-нет, с финальным обсуждением. Но первую премию члены жюри присудить будут обязаны.

Для публики же XVI Конкурса Чайковского будут созданы все условия, чтобы желающие смогли услышать всех конкурсантов в любой номинации. На платформе tch16.medici.tv будут круглосуточно транслироваться конкурсные выступления по всем шести специальностям, закулисные репортажи, архивные кадры и другие эксклюзивные видео. Впервые в этом году проведут и зрительское онлайн голосование, чтобы каждый мог поддержать понравившегося конкурсанта. Кроме того, впервые в истории конкурса для слушателей будут организованы фан-зоны: в Москве, в Петербурге, в других городах России и за рубежом. На этих площадках, а также в виртуальных залах можно будет следить за каждым конкурсным туром, участвовать в обсуждениях. По статистике, аудитория прошлого Конкурса Чайковского составила 1000000 человек. XVI Конкурс Чайковского должен привлечь еще больше слушателей, а главное - открыть миру имена музыкантов нового поколения, которое будут выходить на концертную сцену в ближайшие пятьдесят лет.

Валерий Гергиев:

- Конкурс Чайковского становится настоящим мировым форумом, если хотите, неким олимпийским смотром молодых музыкантов. И я уверен, что нам предстоит услышать очень одаренных исполнителей.

Кстати

Конкурсные туры пройдут в Москве ("фортепиано" и "скрипка") и в Петербурге ("виолончель", "сольное пение", "медные духовые", "деревянные духовые"). Объявление итогов по всем номинациям состоится в 22.30 27 июня. Церемония награждения и гала-концерт лауреатов XVI Конкурса Чайковского пройдет в Концертном зале "Зарядье" 28 июня, а лауреат Гран-при будет объявлен Гергиевым 28 июня в Петербурге на гала-концерте в Мариинке-2.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"