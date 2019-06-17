Это факт, но с того момента, как Гергиев восемь лет назад; возглавил Конкурс Чайковского, начались радикальные преобразования структуры и регламентов конкурса: смена дизайна, разделение конкурса на Москву и Петербург, концертные ангажементы для лауреатов, веб-трансляции. И открывшийся XVI Конкурс Чайковского также станет "революционным": впервые в конкурсе примут участие духовики, для которых Гергиев открыл две номинации - медные духовые (труба, валторна, тромбон и туба) и деревянные духовые (флейта, гобой, кларнет, фагот). К слову, появление духовиков сразу увеличило число заявок на участие в конкурсе: в этом году было подано 954 заявки из 58 стран мира. По итогам отборочного тура, проходившего в видео-формате, жюри выбрало 231 участника для участия в 1 туре: среди них 96 духовиков. Соревноваться духовики будут в Петербурге: в концертном зале "Репино" и в Государственной академической Капелле, в финале все они выступят в Концертном зале Мариинского театра. Некоторым новое положение о расширении номинаций конкурса Чайковского кажется спорным, но Гергиев убежден, что это решение& актуально:
- Я надеюсь, что, прежде всего, от этого решения выиграет наша страна, потому что дефицит ярких исполнителей на духовых инструментах ощущается во всех наших российских оркестрах, особенно в региональных. Теперь, как мне кажется, появится более ясный, широкий выбор даже уже из тех, кто на отборах конкурса Чайковского ярко себя заявил. Участие духовиков я считаю своевременным, важным и в чем-то решающим новшеством.
Надо заметить, что новые "духовые" номинации духовых собрали молодых музыкантов буквально со всего мира: Россия, Испания, Дания, Франция, Великобритания, Италия, Германия, Дания, США, Корея, Внесуэлла и другие. А вот в номинации "сольное пение" у женщин из 30 конкурсанток участвуют 21 певица из России. На вопрос, с чем это связано, Гергиев ответил:
- Я много работаю в крупнейших мировых театрах и весьма неплохо знаком с положением дел в Нью-Йорке, Париже, в Ла Скала в Милане, в Венской опере. И везде поют много российских певцов, причем не только в русской опере, но в итальянском, французском, немецком репертуаре. Не могу сказать, что они доминируют: все-таки чтобы петь оперы Вагнера, Пуччини, Россини, Моцарта, надо хорошо владеть стилистическими традициями, но, тем не менее, наши певцы заявляют о себе достаточно ярко. Поэтому удивляться, что на конкурсе Чайковского многовато российских певцов, не стоит: это следствие того, что происходит в музыкальном мире. Думаю, певцы смогут нас порадовать на конкурсе: как наши, так и приехавшие из Азии, из Европы, Америки.
Новостью XVI конкурса Чайковского стал отказ от появившейся в 2011 году части второго конкурсного тура, где музыканты выступали с камерным оркестром. Этот репертуар появился по инициативе импресарио Ричарда Родзинского, когда он был гендиректором Конкурса Чайковского, и казался логичной частью большого конкурсного марафона. Гергиев так прокомментировал свое решение:
- Мы стали свидетелями дважды, в 2011 и в 2015 году, колоссального напряжения и утомления конкурсантов - даже самых ярких, самых одаренных. На выступлениях всех конкурсантов в финале была печать огромного утомления. Конкурс Чайковского - изнурительный марафон, поэтому два оркестровых тура - крайняя мера. Посмотрим, может быть, еще вернемся к этой идее. Тогда и конкурс должен идти на четыре-пять дней дольше.
Между тем, сроки конкурса оказались ключевым аспектом в его организации, поскольку члены жюри, которых пригласил Гергиев - известные в мире музыканты, педагоги, продюсеры, связанные своими контрактами, графиками гастролей и фестивалями. Впервые за свою историю конкурс Чайковского пройдет в экспресс-режиме: за 10 дней - чтобы все члены жюри смогли присутствовать на всех конкурсных турах. Решено было также вернуть позицию председателя жюри, вероятно, во избежание конфликтных ситуаций в финальном голосовании. Открытого голосования снова не будет, но и автоматических подсчетов сумм баллов, приводящих к неожиданным даже для самих членов жюри цифрам, тоже. Голосовать будут просто: да-нет, с финальным обсуждением. Но первую премию члены жюри присудить будут обязаны.
Для публики же XVI Конкурса Чайковского будут созданы все условия, чтобы желающие смогли услышать всех конкурсантов в любой номинации. На платформе tch16.medici.tv будут круглосуточно транслироваться конкурсные выступления по всем шести специальностям, закулисные репортажи, архивные кадры и другие эксклюзивные видео. Впервые в этом году проведут и зрительское онлайн голосование, чтобы каждый мог поддержать понравившегося конкурсанта. Кроме того, впервые в истории конкурса для слушателей будут организованы фан-зоны: в Москве, в Петербурге, в других городах России и за рубежом. На этих площадках, а также в виртуальных залах можно будет следить за каждым конкурсным туром, участвовать в обсуждениях. По статистике, аудитория прошлого Конкурса Чайковского составила 1000000 человек. XVI Конкурс Чайковского должен привлечь еще больше слушателей, а главное - открыть миру имена музыкантов нового поколения, которое будут выходить на концертную сцену в ближайшие пятьдесят лет.
Валерий Гергиев:
- Конкурс Чайковского становится настоящим мировым форумом, если хотите, неким олимпийским смотром молодых музыкантов. И я уверен, что нам предстоит услышать очень одаренных исполнителей.
Конкурсные туры пройдут в Москве ("фортепиано" и "скрипка") и в Петербурге ("виолончель", "сольное пение", "медные духовые", "деревянные духовые"). Объявление итогов по всем номинациям состоится в 22.30 27 июня. Церемония награждения и гала-концерт лауреатов XVI Конкурса Чайковского пройдет в Концертном зале "Зарядье" 28 июня, а лауреат Гран-при будет объявлен Гергиевым 28 июня в Петербурге на гала-концерте в Мариинке-2.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"