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17.06.2019 18:11
Рубрика: Дороги

Воронежские водители пожаловались на 40-километровую "сплошную"

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Автомобилисты Воронежа пожаловались в соцсетях на свежую разметку трассы Воронеж-Нововоронеж - на протяжении почти 40 километров в ней не предусмотрено ни одного места для обгонов и разворотов.

Фото: Лилия Злаказова
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- Перегруженные КамАЗы, новички за рулем, брутальные мужчины, набирающие на ходу смс, дедушки за 70 - все они создают пробки. И законной возможности обогнать их нет! Сегодня видела, как обгоняли по обочине... Такая разметка безопасности трассе не добавит, - написала Наталья Яковлева.

Новую разметку нанесли на прошлой неделе без согласования с ГИБДД.

- Решение о нанесении сплошной разметки принималось региональным департаментом дорожной деятельности, с нами его не согласовывали, - сообщила руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Воронежской области Татьяна Сушкова. Она отметила, что трасса жействительно сложная, на ней имеются места концентрации ДТП.

Теперь сотрудники полиции проверяют правильность решения чиновников.