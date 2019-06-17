На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП с шестью авто

В Кочубеевском районе Ставропольского края на 25-м километре федеральной трассы "Кавказ" произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. В результате аварии травмы получили шесть человек.

Как сообщили в УГИБДД по региону, столкнулись минивэн Honda из Армении, рейсовый микроавтобус Mercedes, следовавший по маршруту Моздок - Краснодар, грузовик Hyundai и три легковых автомобиля.

ДТП произошло буквально в 500 метрах от другой аварии, которая произошла ночью. Здесь около 2.30 ночи на том же участке трассы столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Hyundai. Два человека погибли на месте, еще десять госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

"Есть вероятность того, что эти ДТП могут быть связаны, однако точно утверждать этого пока нельзя. Один из водителей мог увидеть место аварии, временные дорожные знаки, автомобили полиции и резко сбросить скорость. Предположительно, причиной ДТП стало превышение скоростного режима и небезопасная дистанция до впереди движущегося транспорта. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности всех водителей устанавливаются, проводится проверка", - рассказали в пресс-службе УГИБДД Ставропольского края.

По данным очевидцев, последним из участников ДТП на месте аварии находился грузовик, который в результате столкновения перевернулся. Именно он мог не успеть сбросить скорость и спровоцировать аварию.

Все автомобили двигались как раз в сторону места предыдущего ДТП. В результате шесть человек пострадали и были доставлены в центральную районную больницу города Невинномысска. Всего в шести автомобилях находились 32 человека. На месте аварии затруднено движение, работают сотрудники ГИБДД и специалисты из экстренных служб.