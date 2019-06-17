Более ста бывших крымчан попросили гражданство России

Бывшие жители Крыма и Севастополя, покинувшие полуостров до 18 марта 2014 года, подали заявления на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

- В территориальные органы МВД России с соответствующими заявлениями обратилось 125 человек, родившихся и постоянно проживавших на территории Севастополя и Крыма до 18 марта 2014 года, - цитирует ТАСС ответ пресс-центра МВД.

На изучение документов и принятие решений миграционным органам отводится три месяца.

В МВД отметили, что ранее по таким заявлениям российские паспорта в упрощенном порядке не выдавались.

Напомним, указ президента России от 29 апреля 2019 года упростил получение гражданства отдельным категориям иностранцев, родившихся на территории РСФСР. В частности, такое право получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и Севастополя и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, в том числе усыновленные и удочеренные, супруги и родители.