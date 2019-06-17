Рособрнадзор: Работы по ЕГЭ с недопустимыми чернилами будут зачтены

Работы ЕГЭ по математике астраханских одиннадцатиклассников, которые были аннулированы из-за заполнения бланков ответов ручкой с недопустимыми чернилами, пройдут проверку в установленном порядке.

Предполагается, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, результаты единого государственного экзамена станут известны уже 19 июня.

Напомним, что 14 июня стало известно, что три работы астраханских выпускников по математике не удается отсканировать. В результате подростки получили "нулевую" оценку.

Однако, в министерстве образования и науки Астраханской области школьников простили и пошли им навстречу, так как "ранее подобных случаев в регионе не было". Тем не менее в Минобразе региона старшеклассников предостерегли от повторения подобного "эксперимента".

"Если другие выпускники нарушат регламент в части использования чернил, им придется переписывать работы в следующем году", - говорится в официальном сообщении.