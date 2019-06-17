В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ

Осознанным и закономерным назвал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе желание бывших крымчан, уехавших на Украину до 2014 года, воспользоваться упрощенной процедурой и теперь получить российское гражданство. Об этом Иоффе сообщил РИА Новости.

По мнению крымского общественника, стремиться к получению гражданства РФ бывших крымчан толкает осмысление событий, происходящих за последние годы на Украине.

- Люди, имеющие связи с Крымом, могут сравнить положение дел в России и на Украине, они принимают такие решения, - сказал Иоффе. - Это люди, которые понимают суть происходящих за последние пять лет в Крыму перемен.

Общественник призвал административные органы не затягивать с предоставлением крымчанам гражданства.

Ранее стало известно о том, что свыше ста крымчан, уехавших из Крыма до 18 марта 2014 года, за последнее время официально обратились в государственные органы РФ с просьбой предоставить им гражданство России. Согласно указу Президента РФ, бывшие крымчане имеют право воспользоваться упрощенной процедурой. Также на облегченную процедуру обретения паспорта РФ могут рассчитывать ряд других граждан Украины и лиц без гражданства.