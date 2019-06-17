На Урале обжалуют мягкий приговор бизнесмену за истязание ребенка

Гособвинение недовольно мягким приговором, который вынесли на прошлой неделе жителю Нижнего Тагила по делу об издевательствах над маленьким ребенком.

Напомним, 45-летнего гендиректора одного из уральских предприятий признали виновным по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ: мужчина воспитывал сына своей знакомой с помощью розги и электроошейника. Преступление было совершено в 2014-2016 годах, мальчику тогда было около семи лет. Его мама работала в фирме подсудимого: по его словам, воспитанием ребенка он занимался якобы по ее просьбе.

Специалисты провели подсудимого на вменяемость. Согласно их выводам, он не страдает психическим расстройством, слабоумием или аналогичным заболеванием.

Пригородный районный суд приговорил предпринимателя к четырем годам условно с испытательным сроком три года.

"Государственный обвинитель в судебных прениях просил назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы на срок пять лет, - рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры. - После получения и изучения приговора мы приняли решение обжаловать его в апелляционном порядке в облсуде".