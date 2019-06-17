В мире
17.06.2019 16:29
Текст: Евгений Гайва

Россия и Беларусь к осени завершат интеграцию ветеринарных систем

Россия и Беларусь к октябрю этого года завершат интеграцию информационных ветеринарных систем в конце третьего квартала этого года, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 17 июня на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолием Хотько. Об итогах встречи сообщает агентство БЕЛТА.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Фото: www.duma.gov.ru Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Фото: www.duma.gov.ru
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Фото: www.duma.gov.ru

"С учетом необходимости проведения доработок, ввод интегрированной системы намечен на конец третьего квартала 2019 года", - сказал глава Минсельхоза России. Как пояснил Дмитрий Патрушев, Россельхознадзор и Минсельхозпрод Беларуси сейчас завершают работу по интеграции белорусской национальной информационной системы прослеживаемости AITS и российской системы "Меркурий". Работы идут по графику, отклонений не прогнозируется.

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"Что касается программы интеграции, я так понимаю, что принципиально у нас отличий нет по взаимодействию, единой политике аграрного производства. Мы позиции согласовали и обобщим их", - заверил Анатолий Хотько.

Стороны рассматривают также более широкую интеграцию с информационными ресурсами стран-членов Евразийского экономического союза. Как сообщил в ходе заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России Анатолий Хотько, стороны инициируют переговоры о возможности интеграции информационных ресурсов стран-членов Коллегии ЕЭК с белорусской системой AITS через инфосистему "Меркурий". Тем самым будет обеспечен контроль над транзитов продукции в другие страны.

В конечном итоге Россия и Беларусь нацелены на создание равных условий доступа сельхозтоваров на рынок Союзного государства. Для решения этого вопроса Россия, в частности, предлагает Беларуси рассматривать ситуация с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в региональном разрезе. То есть допустить на свой рынок продукцию из тех регионов, где вспышки АЧС никогда не фиксировались.

В России есть много таких регионов, отметил Дмитрий Патрушев. Пока Минск не признает принцип регионализации России по АЧС. "Предлагаем белорусской стороне рассмотреть возможность пересмотра своей позиции по данному вопросу", - сказал глава Минсельхоза России. Он также заявил, что надзорным службам Беларуси и России в целом удается урегулировать большинство проблемных вопросов.

Со своей стороны глава Минсельхозпрода Белоруссии Анатолий Хотько отметил, что стороны прорабатывают вопрос увеличения числа фитосанитарных контрольных пунктов на границе.

Фото: www.duma.gov.ru
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Также Дмитрий Патрушев предложил конкретизировать некоторые пункты проекта программы интеграции двух стран. "На наш взгляд, разработанный формат программы предполагает включение в нее мероприятий и решений, носящих стратегический характер для совместного развития экономики", - пояснил он.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым, что Москва и Минск согласовали около 90 процентов программы по углубленной интеграции двух стран. Ключевыми вопросами интеграции, по его словам, является регулирование в промышленной сфере, включая топливно-энергетическую, и в сельском хозяйстве. Обсуждать программу интеграции будут на уровне премьер-министров двух стран 21 июня в Минске.

Решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции было принято в декабре 2018 года президентами двух стран. С российской стороны комиссию возглавил Максим Орешкин, а с белорусской - Дмитрий Крутой.

 

 

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