Россия и Беларусь к осени завершат интеграцию ветеринарных систем

Россия и Беларусь к октябрю этого года завершат интеграцию информационных ветеринарных систем в конце третьего квартала этого года, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 17 июня на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолием Хотько. Об итогах встречи сообщает агентство БЕЛТА .

"С учетом необходимости проведения доработок, ввод интегрированной системы намечен на конец третьего квартала 2019 года", - сказал глава Минсельхоза России. Как пояснил Дмитрий Патрушев, Россельхознадзор и Минсельхозпрод Беларуси сейчас завершают работу по интеграции белорусской национальной информационной системы прослеживаемости AITS и российской системы "Меркурий". Работы идут по графику, отклонений не прогнозируется.

"Что касается программы интеграции, я так понимаю, что принципиально у нас отличий нет по взаимодействию, единой политике аграрного производства. Мы позиции согласовали и обобщим их", - заверил Анатолий Хотько.

Стороны рассматривают также более широкую интеграцию с информационными ресурсами стран-членов Евразийского экономического союза. Как сообщил в ходе заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России Анатолий Хотько, стороны инициируют переговоры о возможности интеграции информационных ресурсов стран-членов Коллегии ЕЭК с белорусской системой AITS через инфосистему "Меркурий". Тем самым будет обеспечен контроль над транзитов продукции в другие страны.

В конечном итоге Россия и Беларусь нацелены на создание равных условий доступа сельхозтоваров на рынок Союзного государства. Для решения этого вопроса Россия, в частности, предлагает Беларуси рассматривать ситуация с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в региональном разрезе. То есть допустить на свой рынок продукцию из тех регионов, где вспышки АЧС никогда не фиксировались.

В России есть много таких регионов, отметил Дмитрий Патрушев. Пока Минск не признает принцип регионализации России по АЧС. "Предлагаем белорусской стороне рассмотреть возможность пересмотра своей позиции по данному вопросу", - сказал глава Минсельхоза России. Он также заявил, что надзорным службам Беларуси и России в целом удается урегулировать большинство проблемных вопросов.

Со своей стороны глава Минсельхозпрода Белоруссии Анатолий Хотько отметил, что стороны прорабатывают вопрос увеличения числа фитосанитарных контрольных пунктов на границе.

Также Дмитрий Патрушев предложил конкретизировать некоторые пункты проекта программы интеграции двух стран. "На наш взгляд, разработанный формат программы предполагает включение в нее мероприятий и решений, носящих стратегический характер для совместного развития экономики", - пояснил он.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым, что Москва и Минск согласовали около 90 процентов программы по углубленной интеграции двух стран. Ключевыми вопросами интеграции, по его словам, является регулирование в промышленной сфере, включая топливно-энергетическую, и в сельском хозяйстве. Обсуждать программу интеграции будут на уровне премьер-министров двух стран 21 июня в Минске.

Решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции было принято в декабре 2018 года президентами двух стран. С российской стороны комиссию возглавил Максим Орешкин, а с белорусской - Дмитрий Крутой.