Россияне поддержали введение маркировки "Светофор" для продуктов

Как сообщает Росстандарт, осенью 2019 года планируется принять ГОСТ по цветовой маркировке продуктов по типу "Светофор". Предполагается, что ГОСТ на цветовую маркировку будет действовать на территории стран, которые входят в Евразийский совет по стандартизации - России, Армении, Казахстана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. При этом, по оценкам ВЦИОМ, 74 процента россиян уже сегодня хотят ориентироваться на цветовую индикацию при покупке продуктов.

Заботой о здоровье объясняют опрошенные свое желание пользоваться цветовой маркировкой (47 процентов опрошенных). Но 67 процентов полагают, что достаточно и информации о пищевой ценности продукта, указанной на этикетках.

Досье "РГ"

Проект добровольной маркировки пищевых продуктов и напитков "Светофор" начался 1 июня 2018 года по инициативе Роспотребнадзора.