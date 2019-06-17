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17.06.2019 14:00
Рубрика: Экономика

Россияне поддержали введение маркировки "Светофор" для продуктов

Текст: Владимир Емельяненко
Более 80 процентов россиян выступили "за" маркировку продуктов питания цветами светофора - зеленым, желтым или красным, сообщает ВЦИОМ. Цветами выделяется содержание в продукте соли, сахара и жирных кислот.
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
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Как сообщает Росстандарт, осенью 2019 года планируется принять ГОСТ по цветовой маркировке продуктов по типу "Светофор". Предполагается, что ГОСТ на цветовую маркировку будет действовать на территории стран, которые входят в Евразийский совет по стандартизации - России, Армении, Казахстана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. При этом, по оценкам ВЦИОМ, 74 процента россиян уже сегодня хотят ориентироваться на цветовую индикацию при покупке продуктов.

Заботой о здоровье объясняют опрошенные свое желание пользоваться цветовой маркировкой (47 процентов опрошенных). Но 67 процентов полагают, что достаточно и информации о пищевой ценности продукта, указанной на этикетках.

Досье "РГ"

Проект добровольной маркировки пищевых продуктов и напитков "Светофор" начался 1 июня 2018 года по инициативе Роспотребнадзора.

Экономика Товары и цены Наука и образование ВЦИОМ
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