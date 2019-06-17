Слитые в Сеть изображения рассекретили дизайн нового iPhone

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре в твиттере опубликовал рендеры новой версии iPhone XR 2019 в прозрачном чехле.

Представленные изображения частично подтверждают утекшую ранее информацию о том, что новые мобильные устройства Apple получат квадратный модуль камеры. Конкретно в случае с XR, судя по снимкам, она будет состоять из двух объективов.

А вот лицевая часть с экраном показана впервые, и ее подлинность вызывает немало вопросов. Достаточно длинный верхний вырез - так называемую "челку", появившуюся в iPhone X, так и не видоизменили. Если это окажется правдой, то такое решение будет как минимум странным, потому что конкуренты уже научились использовать пространство дисплеев более рационально, врезая фронталку прямо в экран или же делая ее "выезжающей" из корпуса.

В любом случае, информация о новом продукте не официальная, и относиться к подобным "сливам" стоит с определенной долей скепсиса.

Презентация новой линейки смартфонов яблочной компании ожидается этой осенью.