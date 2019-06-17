Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2019 г. N 279 "Об увеличении должностных окладов судей в Российской Федерации"

В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю:

1. Повысить с 1 октября 2019 г. в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин