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17 июня 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(7886)

Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2019 г. N 279 "Об увеличении должностных окладов судей в Российской Федерации"

Дата подписания 13 июня 2019 г.
Опубликован 17 июня 2019 г.
Вступает в силу 13 июня 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

Оклады судей повысят с 1 октября

В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю:

1. Повысить с 1 октября 2019 г. в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин