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17.06.2019 10:41
Рубрика: В мире

В Аргентине, Уругвае и Парагвае восстановлено электроснабжение

Текст: Юрий Когалов

После масштабного отключения электроэнергии в Аргентине, Уругвае и Парагвае снабжение практически полностью восстановлено. Об этом отчитались энергетические компании, работающие в трех странах.

Фото: REUTERS/AGUSTIN MARCARIAN
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Как пишет El Diario, сбой был вызван проблемами на линиях между двумя ГЭС "Ясирета" и "Сальто Гранде" (первая находится под совместным управлением Аргентины и Парагвая, вторая - Аргентины и Уругвая). По словам президента Аргентины Маурисио Макри, этот инцидент будет тщательно расследован. В ближайшие 48 часов компании, отвечающие за распределение электроэнергии, должны представить предварительный отчет о том, что произошло, а полный отчет в течение 10 дней. Ответственным, согласно местному законодательству, грозят санкции.

Как отметил со своей стороны министр энергетики страны Густаво Лопетеги, сбой на линии может произойти в любой стране, но к катастрофической ситуации привел "последующий ряд событий", которые не были вовремя исправлены.

"Это была простая ошибка, которая может возникнуть в любой день, например, из-за проблем с влажностью, неисправностей, которые происходят во всех системах ежедневно, даже при отличных погодных условиях", - прокомментировал ситуацию директор компании по транспортировке электроэнергии Transener Карлос Гарсия Перейра. По его словам, обычно проблема оперативно исправляется, и конечный потребитель ничего не замечает.

Фото: Andina
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Напомним, отключение электроэнергии произошло в воскресенье, 16 июня, когда в четырех провинциях Аргентины проходили выборы. В итоге миллионы жителей с раннего утра остались без света. Сбой привел также к проблемам в работе системы водоснабжения Буэнос-Айреса, остановке поездов и метро. Аэропорты продолжили функционировать благодаря собственным генераторам. Отключение также затронуло некоторые районы Уругвая и Парагвая.

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