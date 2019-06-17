В Беларуси готовятся к совместному учению с РФ "Щит Союза - 2019"

Командно-штабное учение, направленное на подготовку войск к учению "Щит Союза - 2019", проходит в Беларуси 17-20 июня под руководством заместителя министра обороны РБ Сергея Симоненко, информирует портала Союзного государства.

Маневры, поясняет источник, нацелены "на обучение органов военного управления и воинских частей технического обеспечения управлению подчиненными силами и средствами, совершенствование их слаженности и оперативности".

В ходе учения, сообщили в Министерстве обороны Беларуси, планируется отработать выполнение задач по восстановлению вооружения, военной и специальной техники, подаче обеспечиваемым войскам ракет и боеприпасов, военно-технического имущества. Проведение этих мероприятий будет направлено на качественную подготовку войск к предстоящему в сентябре оперативному учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.

Кстати, как отмечают военные аналитики, совместное учение союзных стран, которое будет проходить на российской территории, организовывается не на приграничных полигонах, а в глубине страны. И главным итогом СОУ должна стать практическая проверка способности органов военного управления и войск выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а не ведение широкомасштабных наступательных действий, как это регулярно происходит на маневрах НАТО.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в течение лета в странах Балтии и в Польше пройдет серия учений атлантического альянса, на которых будут задействована группа сил быстрого реагирования НАТО, многонациональные батальоны, дислоцирующиеся на территории этих стран, флот США, британская морская пехота, союзнические ПВО и все виды национальных вооруженных сил.