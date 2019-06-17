В Госдуме обещали ответ на расширение американского присутствия в Польше

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Польша на свои средства построит объект для размещения тысячи американских военнослужащих. Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал СМИ о достигнутом между Польшей и США соглашении о расширении американского военного присутствия в республике. По его словам, договоренности предусматривают создание шести точек, где будут размещаться военнослужащие США. Он назвал важным усилить восточный фланг НАТО, чтобы "сдерживать возможного агрессора".
- Российские военные специалисты проанализируют все риски, оценят возможные последствия и выработают адекватные меры реагирования, - обещал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он также отметил, что США активно эксплуатируют миф о "российской угрозе" как предлог для продвижения своего вооружения к российским границам.
- Вашингтон играет в опасные игры, планомерно осуществляя свою военную экспансию на территорию Восточной Европы, - добавил парламентарий.
Польский народ является заложником непродуманной политики со стороны своего руководства, заявил, в свою очередь, зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин. "Польше следует понимать, что в случае нанесения ответного удара она становится одним из главных объектов, по которому он будет нанесен", - отметил он в комментарии РИА Новости.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подтвердил позицию об ответных мерах. Россия усилит свои войска на западной границе в ответ на увеличение военного присутствия США в Польше, подчеркнул он. Сенатор добавил, что с точки зрения безопасности Польше размещение войск США ничего не даст.