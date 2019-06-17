В Госдуме обещали ответ на расширение американского присутствия в Польше

В комитете Госдумы по международным делам заверили, что размещение дополнительного контингента США в Польше не останется без ответа.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Польша на свои средства построит объект для размещения тысячи американских военнослужащих. Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал СМИ о достигнутом между Польшей и США соглашении о расширении американского военного присутствия в республике. По его словам, договоренности предусматривают создание шести точек, где будут размещаться военнослужащие США. Он назвал важным усилить восточный фланг НАТО, чтобы "сдерживать возможного агрессора".

- Российские военные специалисты проанализируют все риски, оценят возможные последствия и выработают адекватные меры реагирования, - обещал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он также отметил, что США активно эксплуатируют миф о "российской угрозе" как предлог для продвижения своего вооружения к российским границам.

- Вашингтон играет в опасные игры, планомерно осуществляя свою военную экспансию на территорию Восточной Европы, - добавил парламентарий.

Польский народ является заложником непродуманной политики со стороны своего руководства, заявил, в свою очередь, зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин. "Польше следует понимать, что в случае нанесения ответного удара она становится одним из главных объектов, по которому он будет нанесен", - отметил он в комментарии РИА Новости.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подтвердил позицию об ответных мерах. Россия усилит свои войска на западной границе в ответ на увеличение военного присутствия США в Польше, подчеркнул он. Сенатор добавил, что с точки зрения безопасности Польше размещение войск США ничего не даст.