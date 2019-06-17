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17.06.2019 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае осудили ударившую второклассника учительницу

Текст: Дина Непомнящая

Учительницу из средней школы № 37 города Комсомольска-на-Амуре, ударившую в ноябре 2018 года одного из своих учеников, признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей (статья 156 УК РФ). Суд приговорил 50-летнюю женщину к 200 часам обязательных работ.

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В ходе следствия она вину не признала. Но доказать ее было не сложно. Момент, когда педагог несколько раз ударила второклассника в школьном коридоре, попал на видео.

После этого инцидента женщину временно отстранили от работы. За нее вступились родители других учеников. Они оправдывали действия учителя тем, что "трудный" ребенок сам "довел" до такого, мешая ей вести уроки. Кстати, позже этот мальчик ударил другого педагога стулом.

"С целью устранения причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, следственными органами внесено представление в адрес органов управления образования, в том числе с предложением о повышении эффективности работы школьных психологов, а также принятии мер по повышению стрессоустойчивости педагогов образовательных учреждений", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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