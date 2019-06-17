Верховный суд объяснил, кто может стать хозяином стоянки в кооперативе

Выплатить до копейки пай в гаражном кооперативе советских времен и десятилетиями пользоваться своим боксом - оказывается, еще не значит получить основания считать себя собственником гаража. Так решили местные суды. Они отказали гражданину в просьбе оформить свою, как он был уверен, собственность.

Но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ встала на сторону владельца гаража.

Эта история началась в районном суде, куда гражданин принес иск к гаражно-строительному кооперативу о признании за ним права собственности на свой бокс. Истец в заявлении указал, что еще в 1992 году полностью выплатил паевой взнос и с тех пор владеет этим боксом. Но спустя 15 лет городское управление Росреестра отказало ему в государственной регистрации права собственности на гараж. В решении написано, что отказано "в связи с непредставлением документов, подтверждающих создание ГСК объекта недвижимости и ввод его в эксплуатацию, либо документов, подтверждающих право собственности кооператива на передаваемый истцу объект недвижимого имущества". Гражданин пошел в суд. Но там проиграл. Апелляция с решением согласилась. Проигравший истец дошел до Верховного суда. Там дело изучили и объяснили, почему хозяин бокса прав в своих требованиях.

Из дела видно, что в далеком 1987 году исполком горсовета разрешил строительство кооперативных гаражей. Районная власть своим решением разрешила организовать гаражно-строительный кооператив, а городская власть отвела под него участок земли. В 1999 году за ГСК городская власть "установила право пользования участком на условиях краткосрочной аренды". Спустя 13 лет договор аренды продлили.

Райсуд в решении написал - у ГСК земля в аренде и не доказано, что ему вообще выделили когда-то эту землю. По мнению суда, нет никаких доказательств, что ввод гаража-стоянки в эксплуатацию был произведен "в установленном законом порядке". Апелляция с таким решением согласилась.

А вот Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда с таким решением коллег не согласилась и объяснила, почему. Разъяснение высокий суд начал с Гражданского кодекса. Там в статье 130 дается определение, что такое "недвижимая вещь". Это участки земли, недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, переместить которые без "несоразмерного" ущерба для них - невозможно. Плюс к этому к таким объектам относятся не только готовые здания, но и недостроенные. К недвижимым вещам, естественно, относятся и гаражи (машино-места), но при условии, если границы таких помещений, частей зданий или сооружений "описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке".

Право собственности членов гаражного кооператива возникает с момента выплаты пая

Еще Верховный суд напомнил про свой пленум (N25 от 23 июня 2015 года). Из материалов пленума видно, что по закону вещь является недвижимой либо из-за своих природных свойств, либо из-за прямого указания закона. Верховный суд подчеркнул - государственная регистрация прав на вещи "не является обязательным условием для признания ее объектом недвижимости". В том же Гражданском кодексе (статья 218) сказано, что граждане, члены жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных и иных потребительских кооперативов, которые полностью выплатили пай за квартиру, дачу, гараж или "иное помещение", приобретают право собственности на это имущество.

Вывод Верховного суда из этих разъяснений - в силу закона право собственности членов кооператива на недвижимость возникает с момента выплаты паевого взноса и не зависит от государственной регистрации данного права.

Местный суд, отказывая гражданину, сделал вывод, что участок специально под строительство гаража "как объекта капитального строительства" не выделялся, земля в собственности истца или ответчика не находится, а по договору аренды кооператив получил землю "без права возведения капитальных зданий и сооружений". На это Верховный суд ответил - местные суды не учли факт, что договор аренды заключен "значительно позже" возведения гаража, а землю дали в аренду для эксплуатации уже существующего гаража. Чиновники, подписывая договор аренды не могли не знать о наличии на этой земле гаража. А сам участок был передан кооперативу по акту приема-передачи без каких-либо условий.

Еще один важный момент, на который не обратили внимание местные суды, - на момент возведения гаража-стоянки как капитального строения и полной выплаты пая гражданином действовало законное распоряжение городского Совета о разрешении строительства и отведении под это участка. И было решение исполкома горсовета об организации гаражно-строительного кооператива.

На основании тех старых советских документов в деле Верховный суд делает вывод - строительство гаража на этом участке было разрешено ГСК уполномоченным органом госвласти. А еще в деле есть свежее письмо из управы, в котором подтверждено, что строительство ГСК шло "в установленном законом порядке". И судя по показаниям истца, некоторые члены ГСК оформили собственность на свои гаражи. Так что решения местных судов придется пересматривать.