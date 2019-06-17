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Рубрика: Власть

Правила бокса

Верховный суд объяснил, кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
Выплатить до копейки пай в гаражном кооперативе советских времен и десятилетиями пользоваться своим боксом - оказывается, еще не значит получить основания считать себя собственником гаража. Так решили местные суды. Они отказали гражданину в просьбе оформить свою, как он был уверен, собственность.
Верховный суд подтвердил, что по закону стать собственником кооперативного гаража советских времен можно. Фото: Константин Завражин/РГ Верховный суд подтвердил, что по закону стать собственником кооперативного гаража советских времен можно. Фото: Константин Завражин/РГ
Верховный суд подтвердил, что по закону стать собственником кооперативного гаража советских времен можно. Фото: Константин Завражин/РГ

Но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ встала на сторону владельца гаража.

Эта история началась в районном суде, куда гражданин принес иск к гаражно-строительному кооперативу о признании за ним права собственности на свой бокс. Истец в заявлении указал, что еще в 1992 году полностью выплатил паевой взнос и с тех пор владеет этим боксом. Но спустя 15 лет городское управление Росреестра отказало ему в государственной регистрации права собственности на гараж. В решении написано, что отказано "в связи с непредставлением документов, подтверждающих создание ГСК объекта недвижимости и ввод его в эксплуатацию, либо документов, подтверждающих право собственности кооператива на передаваемый истцу объект недвижимого имущества". Гражданин пошел в суд. Но там проиграл. Апелляция с решением согласилась. Проигравший истец дошел до Верховного суда. Там дело изучили и объяснили, почему хозяин бокса прав в своих требованиях.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
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Из дела видно, что в далеком 1987 году исполком горсовета разрешил строительство кооперативных гаражей. Районная власть своим решением разрешила организовать гаражно-строительный кооператив, а городская власть отвела под него участок земли. В 1999 году за ГСК городская власть "установила право пользования участком на условиях краткосрочной аренды". Спустя 13 лет договор аренды продлили.

Райсуд в решении написал - у ГСК земля в аренде и не доказано, что ему вообще выделили когда-то эту землю. По мнению суда, нет никаких доказательств, что ввод гаража-стоянки в эксплуатацию был произведен "в установленном законом порядке". Апелляция с таким решением согласилась.

А вот Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда с таким решением коллег не согласилась и объяснила, почему. Разъяснение высокий суд начал с Гражданского кодекса. Там в статье 130 дается определение, что такое "недвижимая вещь". Это участки земли, недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, переместить которые без "несоразмерного" ущерба для них - невозможно. Плюс к этому к таким объектам относятся не только готовые здания, но и недостроенные. К недвижимым вещам, естественно, относятся и гаражи (машино-места), но при условии, если границы таких помещений, частей зданий или сооружений "описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке".

Право собственности членов гаражного кооператива возникает с момента выплаты пая

Еще Верховный суд напомнил про свой пленум (N25 от 23 июня 2015 года). Из материалов пленума видно, что по закону вещь является недвижимой либо из-за своих природных свойств, либо из-за прямого указания закона. Верховный суд подчеркнул - государственная регистрация прав на вещи "не является обязательным условием для признания ее объектом недвижимости". В том же Гражданском кодексе (статья 218) сказано, что граждане, члены жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных и иных потребительских кооперативов, которые полностью выплатили пай за квартиру, дачу, гараж или "иное помещение", приобретают право собственности на это имущество.

Фото: EPA
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Вывод Верховного суда из этих разъяснений - в силу закона право собственности членов кооператива на недвижимость возникает с момента выплаты паевого взноса и не зависит от государственной регистрации данного права.

Местный суд, отказывая гражданину, сделал вывод, что участок специально под строительство гаража "как объекта капитального строительства" не выделялся, земля в собственности истца или ответчика не находится, а по договору аренды кооператив получил землю "без права возведения капитальных зданий и сооружений". На это Верховный суд ответил - местные суды не учли факт, что договор аренды заключен "значительно позже" возведения гаража, а землю дали в аренду для эксплуатации уже существующего гаража. Чиновники, подписывая договор аренды не могли не знать о наличии на этой земле гаража. А сам участок был передан кооперативу по акту приема-передачи без каких-либо условий.

Еще один важный момент, на который не обратили внимание местные суды, - на момент возведения гаража-стоянки как капитального строения и полной выплаты пая гражданином действовало законное распоряжение городского Совета о разрешении строительства и отведении под это участка. И было решение исполкома горсовета об организации гаражно-строительного кооператива.

На основании тех старых советских документов в деле Верховный суд делает вывод - строительство гаража на этом участке было разрешено ГСК уполномоченным органом госвласти. А еще в деле есть свежее письмо из управы, в котором подтверждено, что строительство ГСК шло "в установленном законом порядке". И судя по показаниям истца, некоторые члены ГСК оформили собственность на свои гаражи. Так что решения местных судов придется пересматривать.

Власть Право Гражданское право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Гражданское законодательство Постановления Верховного Суда РФ
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