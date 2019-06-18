Алла Пугачева выступит с программой "P.S." в Минске

Сообщение о концерте появилось сегодня на официальной странице Елены Чупраковой, представителя Аллы Пугачевой, в Instagram. "2 ноября в "Минск-Арене" с большим сольным концертом после почти десятилетнего перерыва выступит Алла Пугачева. Новое шоу Примадонна приурочила к своему юбилею, и ей снова есть о чем рассказать своим поклонникам!.."

Ожидается, что певица полностью повторит программу, которую она исполнила 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце, в честь своего 70-летия. То шоу, в котором было много хитов разных лет, красочного действа, прекрасной работы танцоров и актеров (иногда сцена превращалась, например, в подобие уютного московского дворика 60-80-х, с гитаристами и гуляющими влюбленными парами) и душевного общения со зрительным залом, было замечательным. Да и музыканты, которых Алла Пугачева пригласила ради этой программы, играли превосходно.

Тогда, в Кремле, Примадонна сообщила, что это был единственный концерт. И зрителям было очень жаль, что столь зрелищную и хитовую программу можно увидеть лишь однажды. Но теперь Пугачева передумала и снова выйдет на сцену - уже в Минске.

Программа Аллы Пугачевой в столице Беларуси тоже будет называться "P. S.". Но не исключено, что к ноябрю в ней появятся уже и новые песни.