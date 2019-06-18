АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июле

АвтоВАЗ с 1 июля текущего года поднимет рекомендованные розничные цены на весь (без исключения) модельный ряд Lada. Об этом сообщают "Ведомости". Сам российский автопроизводитель пока не выдал официальное заявление об изменениях прайсов в следующем месяце.

В дилерской сети говорят о росте цен в среднем на 1%, но этот показатель может варьироваться от 2 до 4%. В первом случае Lada в начальных исполнениях станут дороже на 4-5 тысяч рублей. Предполагаемое подорожание, которое должно случится менее чем через две недели, связано с инфляцией.

"Российская газета" попросила прокомментировать АвтоВАЗ новость о повышение цен на автомобили Lada и получила следующий ответ: "Мы стараемся поддерживать максимальную конкурентоспособность с точки зрения ценообразования. Как правило, если происходит изменение цены в сторону повышения, то оно минимально и находится ниже уровня конкурентов. Если в будущем мы примем такое решение, то обязательно вас проинформируем", - рассказали в пресс-службе марки.

Напомним, в прошлый раз тольяттинский автогигант корректировал стоимость своих моделей Lada 1 января 2019 года. Тогда ценники были пересмотрели в сторону увеличения на 3% в связи с повышением НДС с 18 до 20%. Всего за прошлый год АвтоВАЗ повышал цены трижды - в январе, мае и октябре.

На сегодняшний день минимальные рекомендуемые розничные цены на Lada установлены следующие: "бюджетник" Lada Granta от 434 900 рублей, флагманская Vesta от 594 900 рублей, высокий хэтчбек Xray от 609 900 рублей, универсал Largus от 560 900 рублей, внедорожник Lada 4х4 ("Нива") от 518 900 рублей.