Беларусь и Египет договорились устранить барьеры в торговле

Хорошее начало получило за истекшие два года торгово-экономическое сотрудничество между Минском и Каиром, констатировал Александр Лукашенко на встрече 18 июня с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, который находится в белорусской столице с двухдневным официальным визитом. Руководитель Беларуси напомнил и об удвоении товарооборота между двумя странами, у которых, тем не менее, существует большой потенциал для его дальнейшего развития.

Встреча лидеров двух стран проходила во Дворце Независимости, передает пресс-служба белорусского лидера. По протоколу переговорам предшествовала церемония официальной встречи, после которой президенты приветствовали членов обеих делегаций. Беседа Александра Лукашенко и Абдель Фаттаха ас-Сиси прошла в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций.

В ходе диалога двух лидеров стороны договорились устранить и существующие до сих пор барьеры в торговле. "Между нашими государствами не имеется абсолютно никаких проблемных вопросов. Нет закрытых тем для обсуждения. Важно, что мы активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. И сегодня уже есть ощутимый прогресс на этом направлении", - подтвердил Лукашенко. Он отметил, что происходит регулярный обмен правительственными, парламентскими и деловыми делегациями. Реализована и подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества.

Стороны пришли к согласию, что настало время переходить к более современным и многоплановым экономическим контактам. Глава РБ, в частности, обратил внимание своего визави, что "современная и развитая промышленность - одна из сильных сторон белорусской экономики, и страна готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями".

Эта стратегическая линия Минска на масштабную кооперацию нашла живой отклик у президента Абдель Фаттах ас-Сиси, который в ходе встречи дал понять, что в Каире есть сильная политическая воля, нацеленная на расширение и укрепление сотрудничества с Беларусью. Он заверил своего коллегу, что договоренности, достигнутые в ходе визита Лукашенко в Египет в 2017 году, выполняются.

Правда, Абдель Фаттах ас-Сиси согласился с утверждением своего белорусского коллеги о том, что уровень сотрудничества между странами до сих пор не отвечает двустороннему потенциалу. "Достигнутое в наших отношениях не является пределом, не соответствует нашим ожиданиям и стремлениям", - признал гость. По его словам, динамическому ускорению сотрудничества будет содействовать подписание соглашения о создании делового совета и дорожной карты сотрудничества на 2019-2020 годы.

Глава египетского государства поблагодарил президента Беларуси за теплый прием и гостеприимство, а также поздравил страну в связи с предстоящим 21 июня открытием II Европейских игр и пожелал их успешного проведения.