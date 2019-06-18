Частникам хотят запретить устанавливать камеры на дорогах

Во избежание злоупотреблений частникам собираются запретить установку камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Законопроект об этом внесли в Госдуму депутаты фракции "Единая Россия".

Авторами инициативы выступили председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый заместитель Виталий Ефимов и первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Инициаторы считают, что установку камер следует разрешить только государственным и муниципальным органам. Конкретнее, это органы госвласти РФ, органы госвласти субъектов РФ, органы местного самоуправления.

Требования к порядку оборудования автодорог камерами, а также к обработке и хранению информации и т.п. установит правительство РФ.

- Ну как можно арендовать камеру, использовать для заработка? Приборы, не соответствующие техническим нормам, искажают данные, - заявил Лысаков, которого цитирует "Интерфакс". - Сейчас собрали информацию, на флэшке отнесли, а что с этой флэшкой стало дальше? Кого-то наказали, кому-то простили - эту историю надо заканчивать.

Парламентарий уточнил, что в Госдуме готовят пакет поправок в законодательство о государственно-частном партнерстве в области обеспечения безопасности на дорогах. И во внесенном законопроекте отражена только часть предложений.