Число погибших в результате землетрясений в Китае возросло до 11

Число жертв двух мощных землетрясений, зафиксированных в Китае во вторник ночью, возросло до 11. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, еще не менее 122 человек пострадали в результате стихии. Ранее было известно только о шести погибших и 75 раненых.

Уточняется, что спасателям удалось спасти из-под обломков нескольких человек недалеко от места, где находился эпицентр подземных толчков.

Ранее сообщалось, что первое землетрясение магнитудой 6.0 было зафиксировано примерно в 23:00 по местному времени и произошло в уезде Чаннин, второе магнитудой 5,1 - в уезде Гун.

Одно из самых разрушительных землетрясений для Китая произошло в мае 2008 года в провинции Сычуань, тогда погибли почти 70 000 человек.