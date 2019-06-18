Для сотрудников ГИБДД открыли факультет повышения квалификации

В Истринском районе Московской области был открыт факультет повышения квалификации сотрудников Госавтоинспекции. Обучаться в нем будут инспекторы со всей России.

И сотрудникам ГИБДД требуется повышать свою квалификацию, а то и переподготовку. Тем более что у нас не только ежегодно увеличивается количество транспорта, но и с гораздо более большой частотой меняется законодательство. На открытии факультета в областном филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой именно на это обратил внимание.

По его словам, при растущем трафике, при применении новых технологий в организации дорожного движения, в способах выявления нарушений сотрудникам Госавтоинспекции необходимо повышать квалификацию. Кроме того, частое изменение нормативных актов приводит к путанице.

- Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию Правил дорожного движения, - заявил Александр Горовой на открытии факультета. - Даже наш личный состав сегодня с трудом находит подпункты и параграфы, разделы в нормативных актах. Что мы при этом можем спрашивать с участников дорожного движения?

Между тем сейчас готовится глобальная реформа Кодекса об административных правонарушениях. По мнению генерал-полковника, МВД должно участвовать в его разработке, чтобы обеспечить решение двух задач: оптимизацию работы подразделений, выполняющих контрольно-надзорные функции, и защиту интересов всех участников административного делопроизводства.

Эта база обучения создана в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах". Комплекс оборудован прекрасными классами. Так, например, в классе, где изучают технику, которая позволяет выявлять те или иные нарушения, уже присутствуют алкотестеры, которые выявляют не количество алкоголя в выдохе, а только его наличие. А также приборы, способные буквально по плевку определить, употреблял ли подозреваемый наркотики. Напомним, что эти приборы пока еще не могут применяться на законных основаниях. Однако проект постановления правительства, подготовленный МВД, который даст им зеленую улицу, уже размещен на портале regulation.gov.ru.

Даже сотрудники ГИБДД путаются в правилах, что говорить об обычных водителях

Гордость комплекса - уникальный автомотодром, позволяющий проводить занятия по контраварийной подготовке, моделировать те или иные экстремальные дорожные ситуации. Автодром построен по аналогии с немецкими такими комплексами. Перед водителем неожиданно может появиться фонтан, который надо объехать. Кстати, класс вождения на этом автодроме показали полицейские из группы "Каскад", продемонстрировав различные трюки.